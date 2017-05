Toter bei Kellerbrand in Nordstadt: Brandursache geklärt

50-Jähriger starb noch vor Ort - vermutlich fahrlässige Brandstiftung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstagmorgen löschte die Feuerwehr den Brand in der Kellerwohnung eines Hauses in der Nürnberger Nordstadt. Der Bewohner wurde leblos geborgen und verstarb noch am Unglücksort. Nun ist die Brandursache geklärt.

Gegen 6 Uhr morgens rückte die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Nordstadt aus. Der 50-jährige Bewohner der Kellerwohnung wurde leblos aufgefunden und verstarb noch vor Ort an den Folgen einer Rauchgasvergiftung. Nun hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Brandursache geklärt.

Nach intensiven Ermittlungen vor Ort geht die Kripo von fahrlässiger Brandstiftung aus, die vermutlich von dem Verstorbenen selbst verursacht wurde. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf einen technischen Defekt, den Aufenthalt einer unbekannten Person oder eine vorsätzliche Brandlegung.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

