Toter Lkw-Fahrer an A9: Tatverdächtige festgenommen

NÜRNBERG-FISCHBACH - Nach dem Tod eines Lastwagen-Fahrers auf dem Rastplatz Brunn an der A9 hat die Polizei bereits einen ersten Erfolg vermelden können. Drei Männer wurden festgenommen. Sie stehen unter dringendem Tatverdacht.

Tötungsdelikt an der A9: Drei Männer wurden festgenommen.

Am Sonntagmorgen fanden Parkende auf dem Rastplatz Brunn bei Nürnberg-Fischbach einen 46-jährigen Toten mit schweren Kopfverletzungen. Wenig später entdeckten die Beamten auch einen verletzten Fernfahrer in seinem Führerhaus. Die Mordkommission hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Laut der Polizei konnte die Mordkommission Schwabach nun einen ersten Erfolg erzielen. Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Polizisten davon aus, dass dem Tod des Fernfahrers ein Streit zwischen mehreren Lkw-Fahrern vorausging. Unter dringendem Tatverdacht nahmen die Ermittler bereits in den Abendstunden des Sonntags drei Fernfahrer fest.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die drei festgenommenen Männer. Sie werden im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

