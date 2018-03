Totschlag in Nürnberger Asylunterkunft: Urteil gefallen

30-Jähriger zog ein Messer und stach Mann in den Bauch - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Ein versuchter Totschlag bringt einem Asylbewerber (30) fünfeinhalb Jahre Freiheitsstrafe ein. Der Iraner stach im April 2017 einen Mitbewohner in einer Asylbewerberunterkunft nieder.

Chaos, Drogenkonsum, Ruhestörung: Das Verhältnis zwischen zwei Iranern, die sich ein Zimmer in einer Unterkunft in Nürnberg-Sandreuth teilten, steckte voller Konflikte.

Immer wieder nervte und störte der Angeklagte (30) seinen Landsmann (31) – die Unordnung im gemeinsamen Zimmer, der Drogenkonsum des Jüngeren, dessen nächtliche Eskapaden, all dies sorgte für steten Streit und in der Nacht zum 3. April für eine Bluttat: Gegen drei Uhr morgens kam der 30-Jährige heim, er war berauscht und hatte zwei Bekannte im Schlepptau – angesichts der nächtlichen Ruhestörung forderte der Ältere den Jüngeren auf, in den nächsten Tagen aus dem Zimmer auszuziehen.

Streitgespräch eskalierte

Im Freien, vor der Unterkunft, sollte dieses Gespräch fortgesetzt werden – doch der Angeklagte nahm ein Messer, Klingenlänge 11,5 Zentimeter, mit, der Geschädigte soll das nicht bemerkt haben, ließ sich dazu überreden, mit nach draußen zu kommen.

Es blieb nicht beim Streitgespräch. Der 30-Jährige zog das Messer und stach auf seinen Mitbewohner ein. Er stach ihm zweimal in die linke Bauchseite und verursachte Einblutungen unter der Milzkapsel. Auch verletzte er seinen Landsmann am Ohr, an den Händen erlitt er durch seine Abwehrversuche Schnittwunden. Zeugen riefen die Polizei, der Täter flüchtete. 24 Stunden später wurde er am Hauptbahnhof festgenommen, seitdem saß er in U-Haft.

Hinter Gittern wird er nun noch neun Monate bleiben. Nach diesem Vorwegvollzug wird er, um zu vermeiden, dass er erneut weitere gefährliche Straftaten begeht, in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Die Schwurgerichtskammer verurteilte ihn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Ulrike Löw