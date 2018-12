"Touch & Go": Darum kreiste eine Boeing über Heroldsberg

Ein Trainingsflug sorgte am Freitag für überraschte Anwohner - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Ein Flugzeug, das zehnmal über Kraftshof, Heroldsberg und Boxdorf kreiste: Am Freitag staunten zahlreiche Anwohner nicht schlecht, als sie die Boeing 737 immer und immer wieder sehen und hören mussten. Ein völlig normaler Vorgang, wie der Flughafen Nürnberg nun bestätigt.

Fleißig drehte die Boeing am Freitag ihre Runden. Foto: Bastian Eberle



Die Sunexpress-Maschine zog über Nürnberg ihre Runden, zehn waren es insgesamt. Es handelte sich dabei um einen sogenannten Trainingsflug, der zu Ausbildungszwecken für Piloten durchgeführt wird. "Diese Flüge sind üblich und müssen vorher angemeldet werden", erklärte Christian Albrecht, Pressesprecher des Nürnberger Flughafens. Gegen 9.10 Uhr startete die Maschine vom Frankfurter Airport in Richtung Franken.

Was die verwunderten Anwohner nicht mitbekamen: Immer wieder landete der Flieger vom Typ Boeing 737-8HC am Airport und startete sofort wieder durch - "Touch & Go", wie es in der Fachsprache heißt, kurz die Landebahn berühren und dann wieder durchstarten. Die Maschine muss dabei in der Kontrollzone des Flughafens bleiben und eine geringere Flughöhe einhalten - in diesem Fall teilweise nur 2400 Fuß, also 730 Meter.

