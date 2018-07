Touristen: Nürnberg zweitfreundlichste Stadt Deutschlands

NÜRNBERG - Es ist ein Attribut, das den Franken bislang eher selten zugeschrieben wird: Freundlichkeit. Doch das Image vom muffeligen und maulfaulen Franken scheint überholt. Das legt eine Auswertung des Online-Reisebüros Expedia nahe.

Nicht nur Kaiserburg und Sebalduskriche ziehen Touristen nach Nürnberg. Auch menschlich fühlen sich Fremde in der Stadt gut aufgehoben. © Daniel Karmann/dpa



Der Anbieter wertete Kundenbewertungen aus, die Reisende auf der Online-Plattform hinterlassen hatten. Auf Expedia haben Kunden die Möglichkeit, ihre Reise auf einer Sterneskala von eins bis fünf zu bewerten und darüber hinaus einen kurzen Kommentar abzugeben. Das Unternehmen ließ die Vier- und Fünf-Sterne-Bewertungen jetzt von einer intelligenten Software auswerten. Dabei suchte das Programm die Kommentare der Nutzer nach Schlagworten wie "freundlich" oder "kundenorientiert" ab.

Anschließend wurden die Kommentare, in denen die entsprechenden Suchbegriffe enthalten waren, deutschen Städten zugeordnet. Das Ergebnis: Nur Baden-Baden vereint einen höheren Prozentsatz positiver Kommentare auf sich als Nürnberg. Die Hauptstadt Berlin landete auf Rang drei. Weniger zuvorkommend fühlten sich die Gäste in Frankfurt und Dresden behandelt. Sie belegen die beiden letzten Plätze in der Top-Ten-Liste.

Dass die ausgewerteten Kommentare auch wirklich positiver Natur waren, sei durch die intelligente Software sichergestellt, sagt Svetlana Hirth, Pressesprecherin von Expedia in Deutschland: "Wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass das Programm sauber filtert." Es suche nicht nur einfach nach Schlagworten, sondern könne auch deren Konnotation unterscheiden. Die Bewertung der Touristen bezog sich sowohl auf die Bewohner der Stadt, wie auch auf die Behandlung im Hotel. Zumindest gegenüber Fremden scheinen die Franken also wenig griesgrämig zu sein, als ihnen nachgesagt wird.

