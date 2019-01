Touristenbusse in der Altstadt: "So geht's nicht weiter"

NÜRNBERG - Reisebusse stehen in der Nürnberger Altstadt schon mal Stoßstange an Stoßstange — obwohl sie für die Einfahrt seit 2017 eine Sondergenehmigung brauchen. Doch das Problem besteht weiter. Die Stadt will die Maßnahmen deshalb überprüfen.

Touristenbusse verstopfen vor allem während des Christkindlesmarkts und im Sommer die Augustinerstraße: Viele fahren in die Altstadt, obwohl sie die notwendige Genehmigung dazu gar nicht haben. © Foto: Roland Fengler



Das Hupkonzert im Dezember hört Elisabeth Most durch das geschlossene Fenster in ihrer Wohnung am Weinmarkt. Später entdeckt sie die Quelle des Lärms in der Augustinerstraße. Zehn Reisebusse stehen bis vor zum Hallertor, dazwischen die Postkutsche und ein VAG-Bus.

"Sogar die Fußgänger, die die Straße überqueren mussten, wussten nicht mehr, wie sie laufen sollten." Für die Vorsitzende des Bürgervereins Altstadt keine neue Situation. Sie kennt die Probleme mit den Touristenbussen.

Einfahrt verboten

Erst 2016 stand Most genau hier bei einem Ortstermin mit der Tourismuszentrale, in dessen Folge die Stadt umsteuerte. Wie berichtet, ist für Busse ohne eine Zufahrtsgenehmigung mittlerweile die Einfahrt von 9 bis 18 Uhr verboten. Jeden Tag. Das wird während des Christkindlesmarkts und von Mai bis Oktober von einem Ordnungsdienst kontrolliert, der täglich von 10 bis 18 Uhr vor Ort ist.

Maßnahmen, die "nicht ganz erfolglos waren", sagt Bürgermeister Klemens Gsell auf der Bürgerversammlung in der Altstadt. Waren es 2017 noch 1500 Busse pro Monat und rund 19 Prozent sogenannte Fehleinfahrten, was heißt: Jeder fünfte Bus durfte dort gar nicht sein, so hat die Stadt 2018 hier nur noch 1100 Busse im Monat gezählt, von denen sieben Prozent verbotenerweise vorgefahren waren.

Als Problem sieht nicht nur der Bürgerverein die Zahl der Sondergenehmigungen: 10.000 "Freifahrtscheine" hat die Congress- und Tourismuszentrale (CTZ) 2018 ausgestellt. Rund 70 Prozent der Genehmigungen gehen an Veranstalter von Flusskreuzfahrten, da die Teilnehmer - und das ist eine Voraussetzung für eine Genehmigung - mit Nürnberger Gästeführern unterwegs sind. Die Zahl der Busse sei gar nicht das Problem, sondern "dass sie oft im Pulk kommen".

Und dennoch: "So wie bisher geht’s nicht weiter", sagt auch Oberbürgermeister Ulrich Maly. Deshalb wollen der Servicebetrieb Öffentlicher Raum und das CTZ nun alle Maßnahmen noch einmal prüfen, verspricht Bürgermeister Klemens Gsell. Auch die Anregung, den Ort der Kontrolle, wie vom Bürgerverein Altstadt vorgeschlagen, zu verlegen - von der Augustinerstraße in Richtung Maxplatz.

Die Sorge vor einem zusätzlichen Reisebus-Aufkommen vor dem Deutschen Museum, das gerade am Augustinerhof entsteht, kann Gsell zumindest teilweise entkräften. "Ja, auch da werden wir Busverkehr gerade durch Schülergruppen haben", sagt er. "Deshalb wird es vor dem Museum wahrscheinlich am Eingang eine An- und Abfahrtmöglichkeit für Busse geben."

Noch einmal vertagt hat der Verkehrsausschuss die Entscheidung über die von der Verwaltung vorgeschlagene Sperrung der Maxbrücke für den Autoverkehr. Schon in der Dezember-Sitzung war das Thema auf Wunsch der CSU-Fraktion auf Eis gelegt worden, weil die Union vertiefte Untersuchungen über die Auswirkungen dieses Schrittes auf das Umfeld in der Altstadt gewünscht hatte. Die Daten der Behörden genügten der CSU offenbar nicht, weshalb das Thema erneut von der Tagesordnung genommen wurde.

Laut Ulrich Maly gibt es innerhalb der Christsozialen noch Uneinigkeit und zudem den Wunsch, die Sperrung der Maxbrücke im Zusammenhang mit anderen verkehrsberuhigenden Eingriffen an anderen Stellen der Altstadt, wie am Weinmarkt, abzuhandeln. Maly ist aber optimistisch, dass die Maxbrücke früher oder später zugemacht wird.

