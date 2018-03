Touristenmagnet: Nürnberg zählt über drei Millionen Besucher

NÜRNBERG - Millionen von Touristen besuchten Nürnberg im Jahr 2017. Damit verbesserte die Stadt ihre Bilanz trotz eines schwachen Messejahrs. Dennoch gibt es zahlreiche Gründe für das steigende Interesse an der fränkischen Metropole.

Diese Kulisse gefällt nicht nur Einwohnern der Region. Im Jahr 2017 besuchten über zwei Millionen Deutsche von außerhalb Nürnberg - und deutlich mehr Gäste aus dem Ausland als im Jahr davor. Foto: Matejka



Für Touristen aus aller Welt zählt Nürnberg weiterhin zu einem attraktiven Reiseziel. Über 3,3 Millionen Übernachtungen verzeichnete die Stadt im Jahr 2017, damit stiegen die Besuche gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent. "Nürnberg entwickelt sich weiter zu einer internationalen Städtereisedestination. Intensives Marketing und intelligente Weichenstellungen für den Standort zahlen sich aus", erklärt Nürnbergs Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas in einer Pressemitteilung der Stadt. "Der Germany Travel Mart war 2017 eine phantastische Möglichkeit, nachhaltig Interesse für die Destination Nürnberg im internationalen Umfeld zu wecken. Beste Voraussetzungen, dass der Tourismus ein starker Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsgarant für Nürnberg bleibt.“

Dabei galt eine Verbesserung der Tourismus-Bilanz 2017 nicht als selbstverständlich, das Messejahr in der Metropole war sogar vergleichsweise schwach. Bei den steigenden Besucherzahlen, so heißt es von Seiten der Stadt, sollen besonders Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland positiv zu Buche geschlagen haben. Diese stiegen prozentual um 8,4 Prozent auf absolut 1,1 Millionen, während die Zahl der inländischen Gäste nur um 0,9 Prozent wuchs. Nach wie vor stellen die 2,2 Millionen deutschen Touristen aber den wichtigsten Quellmarkt dar.

Besonders positive Auswirkungen hatte 2017 wieder einmal der Christkindlesmarkt als eine der Hauptattraktionen Nürnbergs. Der Dezember vergangenen Jahres avancierte in der Allzeit-Statistik der Stadt sogar zum Rekordmonat - nie übernachteten mehr Personen von außerhalb in der fränkischen Großstadt.

Einen weiteren Faktor sieht die Stadt in der Etablierung Nürnbergs als Start- und Endpunkt von Flusskreuzfahrten im Main-Donau-Raum, die die Stadt auf Investitionen in einen neuen Personenschifffahrtshafen zurückführt. Über 1000 Mal sollen im vergangenen Jahr Kabinenkreuzfahrtschiffe in Nürnberg angelegt haben.

"Vorhandene Kompetenzen zu verknüpfen, stärkt den Wirtschafts- und Kongressstandort. Innovationsförderung und Kongressmarketing greifen auf diese Weise ineinander“, erklärt Dr. Fraas außerdem die positive Entwicklung im Tagungs- und Kongressgeschäft. Schon 2016 reisten insgesamt 1,84 Millionen Menschen nach Nürnberg um an über 33.000 Kongressen teilzunehmen.

Auf dieser Entwicklung will die Stadt aufbauen. Eine wichtige Rolle soll dabei der Tourismusfonds spielen, den Dr. Fraas als "Erfolgsmotor für die seit Jahren positive Entwicklung" beschreibt und ankündigt, er werde "dem Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit des Stadtrats vorschlagen, den Tourismusfonds um weitere drei Jahre zu verlängern.“