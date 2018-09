Traditionshaus Möbel Werner verlässt Standort Nürnberg

NÜRNBERG - Möbel Werner schließt. Seit 63 Jahren existiert das Traditionsunternehmen in Nürnberg, im Januar 2019 ist Schluss. Ein schmerzhafter Abschied – auch für Firmeninhaber Dietmar Werner. Doch er schließt ein Comeback nicht aus.

Seit 1980 existiert das Haupthaus von Möbel Werner an der Dianastraße. Nun läuft bis Januar 2019 noch der Räumungsverkauf. Foto: Dominik Mayer



Die Verkaufsfläche wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen: niedrige Decken, graue Böden, ein eher tristes Treppenhaus. Trotz Räumungsverkauf pilgern nur vergleichsweise wenige Kunden durch die großzügige Ausstellung, die sich auf vier Stockwerke verteilt. Die Preise sind deutlich reduziert, billig ist es trotzdem nicht. Hochwertige Möbelstücke, für Menschen, die Qualität schätzen und sie sich auch leisten können, warten auf einen Käufer.

"Schade, dass es nicht mehr weitergeht", sagt ein Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte. "Ich habe mich hier immer sehr wohlgefühlt." Angst um seine Zukunft muss er nicht haben. Der Mann hat bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden. "Ich weiß zum Glück, wie es für mich weitergeht." Vor drei Wochen informierte Inhaber Dietmar Werner seine 50 Nürnberger Angestellten über die Schließung des Traditionshauses. Fast alle Angestellten hätten binnen kurzer Zeit eine neue Stelle gefunden. Nur eine Handvoll Mitarbeiter suche noch, erzählt Werner.

Kostendruck wurde zu groß

Akute Finanzprobleme sind nicht der Grund für den Rückzug des Unternehmens aus Nürnberg. Vielmehr hat die Geschäftsleitung festgestellt, mit nur einem Haus in der Region nicht mehr dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein. Noch vor wenigen Jahren unterhielt das Familienunternehmen zwei weitere Filialen im Großraum. Eine in Stein bei Nürnberg, die andere im oberpfälzischen Neumarkt. "Wir brauchen eine gewisse Größe, um unsere Kosten zu verteilen. Lager, Einkauf, Logistik, Werbung, das sind Kosten, die man immer hat. Es macht aber einen Unterschied, ob man sie auf drei Filialen verteilen kann oder, ob sie an einer hängen", verdeutlicht Dietmar Werner den betriebswirtschaftlichen Hintergrund.

Auf das Grundstück in Stein sollen zukünftig Wohnungen gebaut werden – Dietmar Werner und sein Möbelhaus mussten im Januar 2018 weichen. Nur wenige Monate später war es auch um die Filiale in Neumarkt geschehen. Der dortige Vermieter kündigte dem Möbelhaus. "Als das mit Neumarkt passiert ist, wusste ich, dass wir wahrscheinlich auch Nürnberg werden schließen müssen", berichtet der Inhaber. Zukünftig konzentriert sich seine Geschäftstätigkeit ganz auf das 20 000 Quadratmeter große Haus in Niederwürschnitz, einem kleinen Ort bei Chemnitz.

"Das Herzblut ist noch da"

Höffner, Ikea, XXXLutz – die großen Player im Möbelgeschäft machten Werner und seinem Familienunternehmen zuletzt ordentlich Konkurrenz. Doch sie sind nicht das Hauptproblem. "Die jungen Leute kaufen ihre Möbel im Internet. Und die älteren kommen zwar noch in den Laden, wollen aber Internetpreise", erklärt der Unternehmer. Die Gewinnmarge im stationären Handel schrumpfe so deutlich. In Zukunft will Werner deshalb auch stärker im Internet präsent sein. Das Unternehmen plant einen eigenen Online-Shop.

Den Standort Nürnberg hat Dietmar Werner ohnehin noch nicht aufgegeben. "Wenn wir geeignete Flächen finden, können wir uns gut vorstellen, hier wieder ein Haus zu eröffnen." Dann aber eher ein Spezialgeschäft für Küchen oder Polstermöbel. Bislang habe man sich aber vergeblich um Räumlichkeiten bemüht. Auch, weil Lebensmittelketten deutlich höhere Mietpreise zahlen könnten, meint Dietmar Werner.

Natürlich habe man auch darüber nachgedacht, das Haus an der Dianastraße zu vergrößern. Doch das Grundstück gebe das nicht her. Die Fähigkeit und die Bereitschaft zu weiteren Investitionen ist bei Werner aber vorhanden – auch in Nürnberg. "Gehen sie davon aus, dass das Unternehmen gesund ist", sagt er. Und: "Wir sind eine Möbelfamilie, das Herzblut ist immer noch da."

