Er ist noch immer beliebt bei Deutschlands Jugendlichen: Am Samstag stattete Jimi Blue Ochsenknecht seinen Fans in Nürnberg einen Besuch ab - und präsentierte sein neues Kochbuch. Ein Mädchen brach in Tränen aus, als es ihrem Idol nahe kam. Wir haben die Bilder! © Roland G. Huber