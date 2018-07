Treffen an der Steintribüne: Käfer übernehmen Nürnberg

Hunderte Autos in kunterbunten Farben strömten nach Franken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - An der Steintribüne ging es am Sonntag nur um den Käfer: Zahlreiche Fans mit ihren historischen Karossen strömten auf die Zielgerade des Norisrings und schwärmten gemeinsam über ihr Lieblingsauto. Wir haben die Bilder!

Am Sonntag kamen wieder rekordverdächtig viele Käfer-Freunde bei bestem Wetter in Nürnberg zusammen. Für die ersten 250 Fahrzeuge gab es auch in diesem Jahr wieder eine Willkommenstüte.