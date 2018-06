Trickbetrüger: Hochbetagte Senioren ausgenommen

NÜRNBERG - Sein ältestes Opfer war 103 Jahre alt: Ein 23 Jahre alter Serbe hat gestern vor dem Landgericht zugegeben, mehrere alte Menschen in der Nürnberger Südstadt ausgetrickst und bestohlen zu haben.

Ein 23-jähriger hat zugegeben, mehrere Senioren an ihrer Haustür ausgetrickst und sich so Zugang zu den Wohnungen verschafft zu haben (Symbolbild). Foto: dpa



Lange verhandelten Gericht, Staatsanwältin und die beiden Verteidiger des Angeklagten hinter verschlossenen Türen. Ziel war es, eine Verständigung zu finden. Mit einer relativ milden Strafe wollte man Boris C. (Name geändert) ein Geständnis schmackhaft machen. In diesem Fall müssen nicht mehr alle Zeugen angehört werden. Für die zum Teil hochbetagten Geschädigten wäre ein Auftritt vor Gericht eine enorme Belastung — und diese wollte man verhindern.

Anklage und Verteidigung stimmten dem Vorschlag des Gerichts zu: Demnach würde der 23-jährige Mann, der derzeit wegen anderer Straftaten im Gefängnis sitzt, eine weitere Haftstrafe zwischen viereinhalb Jahren und fünf Jahren drei Monaten aufgebrummt bekommen. Boris C. winkte ab: Die Strafe sei viel zu hoch, so der Angeklagte. Ein Geständnis legte er dennoch ab. Demnach hat er im März und April 2017 mehrere Senioren getäuscht, sich so Zugang zu deren Wohnungen verschafft und dort Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 5875 Euro gestohlen. Das erbeutete Geld habe er in der Spielhalle verzockt, so C.

Nachbarin vertrieb den Dieb

Sein ältestes Opfer war eine 103 Jahre alte Frau aus Finkenbrunn. Ihr machte er weis, er sei ein Mitarbeiter des nahe gelegenen Supermarkts und würde Besorgungen für sie erledigen. Während die Seniorin einen Stift holte, damit der junge Mann die Einkaufsliste notieren konnte, filzte Boris C. Schränke und eine Handtasche: Er stahl 235 Euro aus einem Geldbeutel, einen Briefumschlag mit 800 Euro Bargeld und einen 50-Euro-Schein aus einer Kommode. Einige Wochen später tauchte er erneut bei der Frau auf und drängte sie an der Türe in ihre Wohnung. Eine Nachbarin wurde wegen der lautstarken Auseinandersetzung aufmerksam und vertrieb den Täter.

Gleich dreimal suchte Boris C. einen 81-Jährigen aus der Siemensstraße heim: Dem gebrechlichen Mann stellte er sich mal als hilfsbereiter Nachbar, mal als Polizist und mal als Mitglied der Zeugen Jehovas vor. Einmal entwendete er aus dem Küchenbuffet des Mannes 400 Euro Bargeld. Beim zweiten Aufeinandertreffen ergaunerte er EC-Karte und Pin-Nummer und hob 2000 Euro ab. Weiterhin wurden noch zwei Frauen im Alter von 73 und 93 Jahren Opfer des Diebes. Der Prozess wird fortgesetzt.

