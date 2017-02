Trickbetrüger: Vater macht gemeinsame Sache mit Söhnen

Landgericht schickt den kriminellen Familienvater nun ins Gefängnis - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Er nannte sich Herr Silberberg, Jakob Edelstein oder gab sich als Inhaber der Firma "Michael" aus. Als Antiquitätenhändler getarnt, zockte ein 53-Jähriger zahlreiche Senioren aus Nürnberg und Umgebung ab. Das Landgericht verurteilte nun den dreisten Betrüger und seine an einigen Taten beteiligten Söhne.

"Ich habe eine Anzeige in der Zei­tung gelesen. Da hat jemand geschrie­ben, dass er Pelze kauft. Da habe ich gleich angerufen", erinnert sich Erna P. (alle Namen geändert) vor der 13. Strafkammer des Landgerichts an den Herbst 2015. Kurze Zeit später sei der freundliche Herr Michael in ihre Wohnung gekommen. Dort habe er gleich gefragt, ob sie nicht auch Gold­schmuck oder Altgold habe. Er würde einen guten Preis zahlen.

Mit der Küchenwaage der damals 80 Jahre alten Nürnbergerin wog er Ketten, Zahngold und Ringe und ver­sprach: "Da kriegen Sie 10000 Euro von mir." Er legte der völlig überrum­pelten Rentnerin 100 Euro auf den Küchentisch und verschwand mit dem Schätzen auf Nimmerwiederse­hen. "Der Mann war so aufdringlich, ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich wehren sollte", sagt die heute 81-Jährige kopfschüttelnd. Bis heute komme sie nicht darüber hinweg, dass sie Opfer einer Straftat wurde. Eine Entschädigung, die der Verteidiger von "Herrn Michael", anbietet, will sie nicht annehmen.

"Ich war leichtsinnig"

300 Euro Schadenswiedergutma­chung nimmt dagegen Luise L. (Name geändert). Auch die 75 Jahre alte pen­sionierte Lehrerin fiel auf ein Inserat des 53 Jahre alten Angeklagten her­ein: "Ich wollte einen Teppich verkau­fen. Er fragte dann aber nach Gold." Sie zeigte ihm einige Armbänder. Auch ihr gab er dafür 100 Euro Anzah­lung. "Er wollte den Schmuck bewer­ten lassen und dann bei Abholung des Teppichs bezahlen", erinnert sich die Frau.

Als er nicht mehr auftauchte und auch per Telefon nicht zu erreichen war, wandte sich die Nürnbergerin an die Polizei. "Ich war leichtsinnig", sagt sie heute. Der Mann sei ihr damals aber absolut vertrauenswür­dig vorgekommen. "Er war so höflich und liebenswürdig", so Luise L.

Wie den beiden Nürnbergerinnen ging es fast einem Dutzend anderer Geschädigter, unter anderem aus Nürnberg, Erlangen, Fürth, Langen­zenn und Burgthann. Sie alle antwor­ten auf Annoncen in Tageszeitungen, in denen der 53-Jährige unter ande­rem als "Firma Michael" anbot, Pelze, Teppiche und Hausrat zu Höchstprei­sen anzukaufen. Meldeten sich die Interessenten, kam "Herr Michael", "Herr Edelstein" oder "Herr Silber­berg" gleich persönlich vorbei. Uhren, Schmuck, Goldmünzen und andere Schätze der meist betagten Kunden nahm er gleich mit. Außer einer mick­rigen Anzahlung sahen die Geschädig­ten aber kaum Geld für ihre Wertge­genstände.

Erst alleine, dann mit seinen Söhnen

Zunächst war der mehrfach ein­schlägig vorbestrafte Mann alleine tätig. Später stiegen seine beiden Söh­ne im Alter von 22 und 32 Jahren in das kriminelle Familienunternehmen mit ein. Den Großteil des Edelmetalls versetzten der 53-Jährige und seine Söhne bei einem Pfandleihhaus in Mannheim. Der Inhaber, der als Zeu­ge vor Gericht aussagte, hatte für das Gericht eine detaillierte Liste mit allen Ankäufen angefertigt. Trotz die­ser Aufstellung und einer Schätzung durch die geschädigten Senioren war es am Ende schwierig, die genaue Schadenshöhe zu ermitteln.

Obwohl zu Prozessbeginn eine Verfahrensabsprache getroffen wurde und obwohl alle drei Männer Geständ­nisse ablegten, nahm sich die 13. Straf­kammer viel Zeit, den Fall genau auf­zuklären. Seit Mitte Januar hörte das Gericht an fünf Verhandlungstagen nahezu alle Opfer.

Nun sprach das Gericht unter Vor­sitz von Richter Ulrich Flechtner sein Urteil: Der 53-jährige Hauptangeklag­te wurde wegen Betrugs und Dieb­stahls zu vier Jahren und zwei Mona­ten Gefängnis verurteilt. Sein 22 Jah­re alter Sohn kam mit einer siebenmo­natigen Bewährungsstrafe davon. Der 32 Jahre alte Sohn muss eine Geldstra­fe von 90 Tagessätzen zu je 10 Euro (900 Euro) in Raten abstottern.

Der 53-jährige Haupttäter zeigte sich reuig und versprach, sich nach seiner Entlassung auf den Weg der Tugend zu begeben. "Ich bin ja schon relativ alt und lebe vielleicht noch 15 Jahre. Die will ich nicht im Gefängnis verbringen", sagte der 53-Jährige am letzten Prozesstag.

Clara Grau

