Trickdiebe erleichtern Seniorin um mehrere hundert Euro

Täter missbrauchten geschickt das Vertrauen der alten Dame - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Es war ein kurzer Besuch, doch er kam eine Seniorin teuer zu stehen: Trickbetrüger haben am Donnerstagnachmittag in Sündersbühl eine 86-Jährige bestohlen. Mit einem geschickten Ablenkmanöver brachten sie die Frau um mehrere hundert Euro.

Zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür der 86-Jährigen an der Kollwitzstraße. Durch geschicktes Auftreten gelang es der Unbekannten, in die Wohnung zu kommen. Dort bat sie die alte Dame, einen Hinweiszettel für die Nachbarin zu schreiben.

Während die 86-Jährige dem nachkam, durchsuchte ein Komplize bzw. eine Komplizin die Räume und stahl letztlich mehrere Hundert Euro Bargeld. Kurze Zeit danach verschwand die Besucherin. Die hochdeutsch sprechende Frau ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 Meter groß und von kräftiger Figur. Bekleidet war sie mit Jeans und einem Kurzarmoberteil.

Hinweise erbittet die Kripo an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 21 12-33 33.

Die Polizei warnt vor solchen Trickdieben, die vor allem in den Großstädten nach Opfern suchen. Erstes Ziel der Täter ist es, in die Wohnung des Opfers zu gelangen, um dann mit dem Opfer unbeobachtet allein zu sein. Sehr beliebte Varianten sind angebliche Notlagen, das Vortäuschen einer amtlichen Eigenschaft oder Befugnis, sowie das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer oder zu dessen Nachbarn. Die Polizei rät:

Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung. Fragen Sie sich, woher der Nachbar die unbekannten kennen sollte. Füllen Sie keinesfalls Hinweiszettel in ihrer Wohnung in Anwesenheit von Unbekannten aus. Ziehen Sie möglichst immer einen Menschen Ihres Vertrauens hinzu.

Nehmen Sie ohne Ankündigung oder Auftrag nichts für Nachbarn entgegen. Nutzen Sie bei Besuchern den Türspion oder die Sprechanlage.

Gegen penetrante oder gar zudringliche Besucher dürfen Sie energisch vorgehen. Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu rufen. Verständigen Sie im Zweifelsfall umgehend die Polizei über den Notruf 110. Das gleiche gilt, falls Sie trotzdem Opfer des perfiden Vorgehens von Trickdieben werden sollten.

