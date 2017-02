Trickdiebe scheitern an aufmerksamem Autofahrer

NÜRNBERG - Am Freitagmittag versuchten zwei mutmaßliche Trickdiebe in Gibitzenhof, einen Autofahrer zu bestehlen. Angeblich sei ihnen der Sprit ausgegangen. Nachdem der 41-jährige Fahrer die Absichten der beiden durchschaut hatte, flüchteten sie mit dem angeblich kraftstofflosen Auto.

Einer der vermeintlich Hilfsbedürftigen machte gegen 13 Uhr am Fahrbahnrand stehend in der Dianastraße durch Handzeichen auf sich aufmerksam. Der 41-jährige Autofahrer hielt an, woraufhin der Mann an das Beifahrerfenster trat und ihn in ein Gespräch verwickelte. Dabei bemerkte der Fahrer, wie ein zweiter Mann von hinten an sein Fahrzeug herantrat und die hintere Tür öffnen wollte.

Vermutlich wollte er das auf der Rückbank liegende Laptop stehlen, dem kam der aufmerksame Fahrer jedoch zuvor, indem er aufs Gas trat und davonfuhr. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten in den angeblich kraftstofflosen Opel Astra und flüchteten. An dem Fahrzeug waren bulgarische Kennzeichen angebracht.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

- männlich, ca. 35 Jahre, 175 cm, schlank, schwarze Jacke, dunkelfarbige Hose, sprach gebrochenes Deutsch;

- männlich, dunkle Bekleidung.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0911 - 9482-0 entgegen.

