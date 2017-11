Tritte gegen Kopf: 35-Jähriger in Lorenzer Straße attackiert

Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Tötung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am frühen Sonntagmorgen ist ein 35-Jähriger in der Lorenzer Straße in Nürnberg von zwei Männern attackiert worden. Ein Zeuge beobachtete, wie die beiden zunächst auf ihn einschlugen. Als der daraufhin flüchten wollte, eskalierte die Schlägerei.

Kurz nach 1 Uhr morgens, so informiert die Polizei, brach zwischen den drei Männern in der Nürnberger Innenstadt ein heftiger Streit aus. Worum es konkret ging, ist nicht bekannt. Irgendwann begannen zwei von ihnen auf den 35-Jährigen einzuschlagen. Er versuchte zu flüchten, die beiden verfolgten ihn jedoch und brachten ihn erneut zu Fall. Laut Aussage eines Zeugen, der alles beobachtete, traten die Täter mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes.

Als sich der Zeuge einmischte, flüchteten die beiden Täter. Der 35-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Bei einer Fahndung nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, ob es sich bei der Attacke um eine gefährliche Körperverletzung oder sogar um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die den Streit und die nachfolgende Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonst Hinweise dazu geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.