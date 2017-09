Tritte gegen Kopf: Mann in Hummelstein schwer verletzt

47-Jähriger und neuer Lebensgefährte der Ex-Frau gingen aufeinander los - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 47-Jähriger traf am Dienstagnachmittag im Nürnberger Stadtteil Hummelstein den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Frau. Daraufhin gerieten die beiden aneinander, der 47-Jährige erhielt mehrere Fußtritte gegen den Kopf und wurde schwer verletzt. Auch ein hinzugerufener Polizist trug Verletzungen davon.

Laut Polizeiangaben traf der 47-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand an der Langobardenstraße im Hummelsteiner Park auf den neuen Lebensgefährten (21) seiner Ex-Frau. Gegen 16.10 Uhr gerieten die Männer in Streit und gingen aufeinander los. Als der 47-Jährige in Folge von Schlägen zu Boden sank, soll ihm sein Widersacher mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben.

Der Rettungsdienst brachte den Geschädigten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Auskunft von Ärzten erlitt er schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Als die Polizisten den Tatverdächtigen festnahmen, verletzte der 21-Jährige einen Beamten leicht mittels eines Fußtritts gegen den Knöchel. Der Polizist blieb aber dienstfähig.

Die Nürnberger Kripo ermittelt nun gegen den Beschuldigten unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er im Laufe des Mittwochs einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

