Super Wetter, ein Einkaufsbummel durch die Nachbarschaft, gemütliche und außergewöhnliche Hinterhöfe bestaunen - was will man mehr an einem Samstag? Gostenhof-Nord öffnete von 11 bis 16 Uhr seine Hinterhöfe und lud Trödler zum Bummeln und Kaufen ein. © Günter Distler