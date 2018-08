Trotz Hitze: Nürnberger Lebkuchen bereits auf dem Band

Spätestens ab September steigt die Nachfrage nach dem Weihnachtsgebäck - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Die einen freut‘s, andere finden es verrückt: Während es draußen weiterhin heiß bleibt, finden Lebkuchen langsam aber sicher ihren Weg in die Supermärkte. Ob sich die Hitze derzeit nicht nur auf die Lust auf das Weihnachtsgebäck sondern auch auf dessen Produktion auswirkt? Zumindest teilweise.

Lebkuchen Schmidt: Der Schokolebkuchen wandert direkt nach dem Schokolieren in die Kühlung. © Roland Fengler



Die Öfen bei Lebkuchen Schmidt laufen bereits seit Anfang Juli heiß. "Anfang Juli haben wir mit dem Drei-Schicht-Betrieb begonnen. Das heißt, seitdem wird auf allen Backstraßen 24 Stunden gebacken", sagt Pressesprecher Andreas Hock. Zu Spitzenzeiten gehen bei Lebkuchen Schmidt drei Millionen Lebkuchen pro Tag vom Band. Dass es draußen von den Temperaturen her gerade alles andere als weihnachtlich ist, stört den Lebkuchen selbst wenig.

Die Hitze hat aber dennoch ihre Tücken: "In den Produktionshallen ist es wegen der Öfen so und so schon sehr warm. Wenn es draußen dann noch über 30 Grad hat, kann es drinnen unangenehm werden", weiß Hock. Die Mitarbeiter sind deshalb angewiesen, viel zu trinken und häufiger Pause zu machen. Der Schokolebkuchen wandert direkt nach dem Schokolieren in die Kühlung. "In Bezug darauf ist es bei uns egal, wie warm es ist. Gekühlt werden die Lebkuchen bei 15 Grad Außentemperatur ebenso wie bei 35 Grad."

"Je mehr Nachfrage, desto mehr produzieren wir"

Anders sieht es da in den kleineren Lebküchnereien aus. Bei der Firma Fraunholz, die ihren Sitz ebenfalls in Nürnberg hat, wartet man auf etwas kühlere Tage. Im Betrieb von Michael Fraunholz hat die Außentemperatur mehr Einfluss auf die Produktion. "Wenn es draußen warm ist, ist die Raumtemperatur höher und das wiederum wirkt sich auf das Schokolieren aus. Das ist an kühleren Ta gen wesentlich einfacher."

Fraunholz betreibt zudem Läden, in denen er seine Produkte direkt verkauft - dort hat er die Schokolebkuchen momentan aus dem Schaufenster genommen. "Wenn jemand eine Packung Lebkuchen mit Schokolade möchte, huschen wir schnell in den Keller und holen eine", sagt Fraunholz. Anders als bei Lebkuchen-Schmidt läuft die Produktion bei ihm gerade erst langsam an. "Je mehr Nachfrage, desto mehr produzieren wir", sagt der Chef - und die Nachfrage steigt hier etwa Ende Oktober. "Ab dann backen wir auf Hochtouren bis Dezember durch."

"Der Platz in unseren Regalen ist kostbar"

Ähnlich läuft es bei der Nürnberger Lebküchnerei Witte. Zwar werden auch hier das ganze Jahr über Lebkuchen produziert, die stressige Zeit aber steht dem Handwerksbetrieb erst noch bevor. Dabei bietet der 32-Jährige in seinen Läden eigentlich etwas an, das im Juli Hochsaison hat: Den Sommerlebkuchen. Die Leckerei schmeckt laut Witte im Vergleich zum "Original" etwas fruchtiger und ist mit heller Kuvertüre überzogen.

Nachfragen aus dem Einzelhandel für das Weihnachtsgeschäft hat Witte bereits auf seinem Schreibtisch, aber nur einige wenige. "Ab sofort steigert sich das jeden Tag. Aber als kleiner Handwerksbetrieb müssen wir nicht so früh starten. Der Handel würde teilweise gern im August mit dem Verkauf beginnen. Wir als Produzenten finden das, ehrlich gesagt, nicht prickelnd."

"Supermärkte würden sich die Lebkuchen aber nicht in die Regale stellen, wenn die Nachfrage nicht da wäre", weiß Schmidt-Pressesprecher Andreas Hock. Auf Nachfrage bestätigen Supermarktketten wie Edeka, Norma und Rewe, dass die ersten Kunden - je nach Wetter - Ende August, spätestens aber Anfang September nach dem Weihnachtsgebäck fragen. "Der Platz in unseren Regalen ist kostbar, wir würden ihn nicht für die Lebkuchen benutzen, wenn es sich nicht lohnen würde", sagt man bei Edeka dazu.

