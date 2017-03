Trotz Krieg und Umbau: Am Hauptmarkt war immer viel los

NÜRNBERG - Der zentrale Platz in Nürnberg spie­gelt seit Jahrhunderten das Leben in der Stadt wider. Ob die Stän­de mit üppigem Gemüseangebot, der triste Christkindles­markt nach Kriegsende oder auch der große Parkplatz für die autogerechte Stadt der 1960er: In der "guten Stube Nürnbergs" war immer etwas gebo­ten.

Bilderstrecke zum Thema Der Hauptmarkt im Wandel der Zeit Im 11. Jahrhundert war der Hauptmarkt nicht mehr als ein Sumpfloch. Heute ist er der Mittelpunkt der Stadt, bietet Platz für Märkte, Feste und viele Großveranstaltungen. Oberbürgermeister Ulrich Maly nennt ihn das "Wohnzimmer der Stadt". Wir zeigen die bewegte Geschichte des Hauptmarkts.



hv