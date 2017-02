Trotz Krise: Darum ist die Nürnberger Tafel so wichtig

NÜRNBERG - Die Nürnberger "Tafel" steckt in der Krise. Wie es weitergeht weiß derzeit niemand so recht, die Organisation läuft im Notmodus. Eine schwierige Situation für die Bedürftigen und die Helfer, wie ein Besuch in der Ausgabestelle in St. Leonhard zeigt.

Allein die Tafel in St. Leonhardt versorgt Hunderte Bedürftige, jeden Tag.



Ja, den Apfel nimmt sie gerne. Nur einen. "Mehr brauche ich nicht, soll ja für die anderen noch reichen", sagt Martha K. (Name geändert), steckt das Obst in eine ihrer beiden Tüten und schiebt ihren Rollator zwei Schritte weiter Richtung Käse und Bami Goreng für die Mikrowelle. Von dem Mozzarella nimmt sie eine kleine Tüte, bei der mexikanischen Salsa winkt sie dankend ab. Da hilft auch nicht das Lächeln von Irma Kubidza, die hinter dem Tisch mit den Waren steht. Die Salsa wird wohl zum Ladenhüter des Tages - während in ein paar Stunden die Körbe mit Broten, voller Gemüse und Obst leer sein werden.

Wie an jedem Freitag ist Martha K. auch heute zur Ausgabestelle in der Geisseestraße gekommen. Während sie ihre Tüten mit dem befüllt, was Bäcker und Geschäfte nicht mehr verkaufen können oder wollen, wartet schon die nächste Gruppe von Bedürftigen vor der Tür. Bereits seit 2002 kommt die Rentnerin zur "Tafel", um sich mit Lebensmitteln einzudecken. "Ohne dieses Angebot würde es nicht reichen", sagt sie. Etwa 300 Euro bleiben ihr, wenn Miete und Heizung weg sind, wie sie sagt. "Ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn sie hier nicht mehr aufmachen."

Traudi, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin der "Nürnberger Tafel", verteilt an Nutzer der Einrichtung Lebensmittel. (Archivbild) © dpa



Sie ist nur eine von 6000 Menschen, die die Nürnberger "Tafel" mit Lebensmittelspenden versorgt. Wer hier etwas bekommt, der hat es nötig und kann das auch belegen - mit einer Bestätigung vom Jobcenter, dem Rentenbescheid oder eben dem Nachweis, Grundsicherung zu erhalten. Da ist die vierfache Mutter, der junge Flüchtling aus dem Irak oder eben all die Alten, denen am Ende nur eine kleine Rente bleibt oder bereits in der Grundsicherung gelandet sind. Junge wie Alte, Deutsche wie Migranten stehen hier für Lebensmittel an.

"Die Leute brauchen uns", sagt Rosemarie Wirt, die die Ausgabestelle leitet. Bei vielen sei es wirklich knapp - gerade am Ende des Monats kämen besonders viele Menschen. Allein die kleine Ausgabestelle versorgt an einem Tag 600 Menschen. "Es muss weitergehen, das finden wir alle. Es wäre doch ein Armutszeugnis, wenn es in Nürnberg keine 'Tafel' mehr gäbe", sagt sie.

Ungewisse Zukunft

Nach dem Rücktritt des ehrenamtlichen Vorstands im vergangenen Herbst und mit der Suche nach einer neuen Struktur ist die Zukunft der "Tafel" ungewiss. Das BRK unterstützt noch bis Ende des Monats die Ehrenamtlichen beim Einsammeln der Waren und bei der Organisation des Betriebs. Für den Übergang bis zu einer Neuordnung hat Sozialamtschef Dieter Maly bereits zweckgebundene Zuschüsse aus städtischen Stiftungstöpfen in Aussicht gestellt.

Unterdessen stemmen all die Ehrenamtlichen die Hauptarbeit weiter. So ist auch Rosemarie Wirt an diesem Tag bereits seit Viertel nach Sieben in der Ausgabestelle. Wie all ihre Mithelfer hat sie ihre Freizeit in den Dienst anderer gestellt. Sie portionieren Käse, füllen Joghurt in kleinere Becher um und bestücken immer wieder die Kisten mit Ware. "Da kommt schon ein Neunstunden-Tag zusammen", sagt etwa die Ehrenamtliche Monika Hey.

Bei der Nürnberger Tafel geht so einiges über die Theken. © dpa



Bei der Nürnberger Tafel geht so einiges über die Theken. Foto: dpa



Nach 49 Jahren Berufstätigkeit wollte sie im Ruhestand etwas Sinnvolles machen, sagt sie. "Und das hier macht Sinn. Das merke ich jedes Mal", sagt sie. Denn es sind eben auch viele Geschichten, die sich die Helfer hier anhören - von einem überschaubaren Leben, zuweilen auch von Einsamkeit. "Manche haben hier ihre einzigen sozialen Kontakte", erzählt Rosemarie Wirt. So kennt auch Martha K. "schon viele", wie sie sagt.

In dem schmalen Gang herrscht längst Gedränge - obwohl immer nur eine begrenzte Anzahl von Menschen in die kleine Ausgabestelle darf. Schnell leert sich die Kiste mit den Kartoffeln - der einzigen an diesem Tag. Dafür gibt es noch Berge von Brot und viele Karotten. Freundlich bieten die Helfer die Ware an. "Noch ein bisschen Käse?" oder "Möchten sie noch ein paar Orangen?"

Jeder, der hier hantiert, macht es aus Leidenschaft und aus tiefster Überzeugung. "Wir können das hier doch nicht auflösen", sagt denn auch Irma Kubidza, die seit 12 Jahren dabei ist, obwohl sie selbst bereits 87 Jahre alt ist. "Wo sollen die Leute denn hin?" fragt sie, ohne eine Antwort zu erwarten. Die wüsste hier ohnehin niemand.

