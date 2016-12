Trotz leerer Bänke doch noch ein Spektakel

Futsal oder Fußball, Trainer oder Zuschauer, Verteidiger oder Tänzer: Beim Auftakt zum Burgpokal wurden Grundsatzfragen geklärt - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Der Start in den Burgpokal ist kein Publikumsrenner. Doch das Kommen lohnt sich: Unten auf dem Feld kämpfen die Spieler mit Herzblut ums Weiterkommen, oben auf der Tribüne klären die Zuschauer einfach mal die Grundsatzfragen des Spiels.

Nein, also die Frage kann er jetzt nicht so ganz verstehen. Warum er sich den ganzen Tag hier Hallenfußball anschaut? Das, sagt Ali Salici, sei doch ganz klar: Im Gegensatz zu den Ligaspielen draußen ist es in der Halle schön warm. Es fallen viele Tore. Es gibt in der Halle am Berliner Platz immer guten Kaffee. Und manchmal, schiebt Salici noch hinterher, ja manchmal wird aus einem Spiel ganz plötzlich ein Spektakel.

Davon ist der Auftakt beim diesjährigen Burgpokal allerdings noch ein gutes Stück entfernt, zumindest atmosphärisch. Nur wenige Zuschauer verlieren sich am frühen Nachmittag auf den Tribünen. Am letzten Samstag vor Weihnachten setzen die meisten dann doch andere Prioritäten — Fußball- und Futsalexperten sind heute fast ausschließlich unter sich. An den Vereinen, die heuer als erste randürfen, liegt es sicher nicht. SV Eyüp Sultan, FC Bayern Kickers, TV Glaishammer, SpVgg Nürnberg, KSD Croatia — die Gruppe 1 steht für technisch guten Fußball, viel Herzblut und, ja, einen breiten Nationenmix.

Kick auf dem Pausenhof

Die meisten Fans hat noch der SV Eyüp Sultan mitgebracht — und das ist auch das Lieblingsteam von Ali Salici. Wenn die Sultane spielen, kommt trotz der vielen leeren Bankreihen tatsächlich Stimmung auf. Dabei steht Eyüp nach den ersten beiden Partien (2:3 gegen SpVgg, 3:3 gegen Glaishammer) mit nur einem Pünktchen da. Der Gruppensieg und damit das Weiterkommen scheint aussichtslos. „Das war’s dann wohl“, seufzt Ali Salici, „wir müssen ja auch noch gegen die Bayern Kickers ran.“

Die „Bakis“ haben gerade spielfrei, Trainer Jasmin Halilic, inzwischen schon in der zehnten Saison beim Bezirksligisten, sitzt drei Tribünenreihen weiter und fachsimpelt. Kommen ausländische Spieler wirklich besser mit Futsal zurecht als deutsche? „Es ist nicht so, dass Spieler aus Süd- oder Osteuropa in der Halle einen Vorteil haben“, sagt Halilic. „Vorteile haben die technisch beschlagenen Spieler. Und die kleinen tun sich natürlich auch leichter als große Innenverteidiger. Die können ihre Stärken hier eben nicht so ausspielen“. Die eigenen Stärken ausspielen, das wollte seine Mannschaft, der große Favorit in Gruppe 1, eigentlich auch. Aber heute ist irgendwie der Wurm drin. Doch zurück zur Diskussion auf der Tribüne, Halilic erinnert gerade an seine ersten Fußballjahre in Bosnien: „Wir haben früher in meiner Heimat oft auf dem Pausenhof gekickt. Wer auf engem Raum das Fußballspielen lernt, eine gute Technik hat und das Kurzpassspiel beherrscht, der ist in der Halle überlegen. Und dieser Spieler hat dann auch den meisten Spaß.“

Klein und quirlig

So sieht es auch Ali Salici, der sich unten im Foyer noch fix einen Kaffee holt: „Ich gehe schon über 30 Jahre zum Hallenfußball. Aber am besten gefallen mir immer die kleinen, quirligen Spieler. Manchmal gibt es welche, die erinnern einen fast an Tänzer“. Die Futsalregeln haben seiner Begeisterung für den Hallensport keinen Abbruch getan, im Gegenteil. „Ja, es ist taktischer geworden“,sagt der 53-Jährige, „aber ich finde das spannend, gerade das Zeitanhalten in der letzten Minute und die Strafstöße nach dem fünften Foul, da wird es dramatisch, das ist doch toll.“

Und tatsächlich entwickelt sich der Ausgang in Gruppe 1 doch noch zum erhofften Spektakel. Es wird gejubelt, geflucht, reklamiert, applaudiert, gestikuliert, geherzt und geküsst. Der Torwart zimmert Sekunden vor Schluss den Strafstoß ans Lattenkreuz, kurz darauf folgt ein Platzverweis für ungebührliches Meckern. Die Sultane schlagen Croatia im vorletzten Spiel 2:0, krönen den Tag mit einem 4:1 gegen die favorisierten Bakis und lösen damit das Ticket für die nächste Runde.

Ali Salici ist glücklich. „Ich würde auch noch abends die Gruppe 2 schauen“, sagt er und grinst. „Geht aber nicht, ich hab’ heute Nachtschicht.“

ACHIM BERGMANN