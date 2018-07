Trotz Sanierung: Gestank am Wöhrder See ärgert Nürnberger

Tote Fische stinken zum Himmel - "Mähkuh" soll Algen entfernen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Die Sanierung des Wöhrder Sees in den vergangenen Jahren sollte dafür sorgen, dass nicht nur die Verlandung der Wasserfläche gestoppt wird, sondern auch die Geruchsbelästigung durch Algen und vergammelnde Grünpflanzen. Derzeit stinkt es aber entlang der Adenauer-Brücke gewaltig.

Algen und andere Wasserpflanzen setzen dem Wöhrder See wieder zu. Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass er stinkt. In den nächsten Tagen wird die "Mähkuh" wieder eingesetzt, um den grünen Teppich abzuernten. © Foto: Ngoc Nguyen



Algen und andere Wasserpflanzen setzen dem Wöhrder See wieder zu. Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass er stinkt. In den nächsten Tagen wird die "Mähkuh" wieder eingesetzt, um den grünen Teppich abzuernten. Foto: Foto: Ngoc Nguyen



War das Sanierungskonzept falsch? "Nein, es funktioniert", sagt Klaus Winkelmair, stellvertretender Leiter des Wasserwirtschaftsamts. Die vorgenommenen Einbauten im Wöhrder See wie der Steg oder die Inseln sollen nicht nur den See attraktiver machen, sie haben auch eine Funktion, um die Wasserqualität zu verbessern: An diesen Einbauten sind nicht sichtbare Leitplanken im Wasser festgemacht, um die Fließgeschwindigkeit der Pegnitz zu erhöhen. Damit soll erreicht werden, dass Schlick und Algen sich nicht im See festsetzen und zu stinken anfangen, sondern schnell ausgeschwemmt werden.

Laut Winklmair passt auch das Konzept, doch das Treibgut sammelt sich vor dem Einlass zum Wasserkraftwerk an der Nordseite der Adenauer-Brücke und gammelt vor sich hin – mit entsprechender Geruchsbildung, ganz besonders bei dieser Hitze. "Dafür ist aber das Wasserwirtschaftsamt nicht zuständig, sondern der Betreiber des Wasserkraftwerks", sagt Winkelmair. Die Rechen vor dem Einlauf müssen eigentlich regelmäßig gereinigt werden. "Doch das geschieht nicht."

Betreiber in der Pflicht

Wenn das Wasser steht und nicht fließen kann, dann beginnt der Schlick zu riechen. Vor dem Wehr sollen „unglaublich viele“ tote Fische der Grund für die Geruchsbelästigung sein, so der Betreiber des Wasserkraftwerks. © Fotos: Eduard Weigert



Wenn das Wasser steht und nicht fließen kann, dann beginnt der Schlick zu riechen. Vor dem Wehr sollen „unglaublich viele“ tote Fische der Grund für die Geruchsbelästigung sein, so der Betreiber des Wasserkraftwerks. Foto: Fotos: Eduard Weigert



Der Betreiber des Wasserkraftwerks ist Harald Schuderer. Schuderer hat in den neunziger Jahren Solar Millenium, einen Dienstleister im Bereich von erneuerbaren Energien, mit gegründet. Das Unternehmen ging 2011 in die Insolvenz. Schuderer war aber schon vorher ausgeschieden. Die Aufsicht über das kleine Wasserkraftwerk liegt beim städtischen Umweltamt. "In der Tat hat der Betreiber der Wasserkraftanlage die Verpflichtung zur Räumung von Treibgut. Das Umweltamt setzt sich gerade mit den vorliegenden Beschwerden über Geruchsbelästigungen auseinander", sagt Umweltreferent Peter Pluschke. Die gegenwärtige Witterung begünstige leider die Bildung unangenehmer Gerüche.

Auch beim Reiter am Wehr stinkt es bestialisch. © Fotos: Eduard Weigert



Auch beim Reiter am Wehr stinkt es bestialisch. Foto: Fotos: Eduard Weigert



Harald Schuderer weist dagegen alle Vorwürfe zurück: "Der Gestank kommt von den unglaublich vielen toten Fischen, die sich am Schwimmbalken vor dem Wasserkraftwerk sammeln. Das hat nichts mit den Algen tun. Es sind auch große Fische wie Karpfen darunter." Alle zwei bis drei Tage werde das Treibgut eingesammelt und in einem Container aufbewahrt. "Ich kann aber nicht jedes Mal den Container wegfahren lassen", sagt Schuderer. Außerdem sei nach drei Stunden schon wieder so viel Treibgut angeschwemmt wie vorher. Der Unternehmer hält das Konzept für die Sanierung des Wöhrder Sees für "falsch und sinnlos". Schuderer würde gerne bei der Satzinger Mühle ein kleines Wasserkraftwerk errichten, doch die Stadtverwaltung will nicht.

"Mähkuh" kommt zum Einsatz

Algen und Wasserpflanzen sind aber nicht nur am Auslauf des Wöhrder Sees zu entdecken, sondern auch in der Schwimmbucht am Norikus und im Zulauf zum Wöhrder See. "Das haben wir aber vorher gewusst", stellt Winklmair fest. Die Wasserpflanzen im Wöhrder See werden immer gedeihen, weil der Nährstoffeintrag durch die Pegnitz sehr groß ist.

Im August muss deshalb die "Mähkuh" wieder eingesetzt werden: ein Spezialboot, das Algen mäht.

Bilderstrecke zum Thema Der Wöhrder See von damals bis heute 1959 beschloss der Stadtrat den Wöhrder See zwischen Wöhrd und Erlenstegen für Erholungszwecke anzulegen. Er wird heute von der Stadtbevölkerung für Spaziergänge, Joggen, Bummeln und Fischen genutzt. In der Bildergalerie sehen Sie, wie der See entstanden ist.



Andre Fischer