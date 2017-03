Trotz VAG-Verbot: Grüne kämpfen für den Krippenwagen

NÜRNBERG - Die Entscheidung der Verkehrs-AG, künftig keine Kinderkrippenwagen mehr in Bussen und Straßenbahnen zu befördern, ist für die Grünen im Stadtrat nicht hinnehmbar - damit stößt die Partei vor allem bei Eltern und Kita-Betreuern auf Zuspruch.

Die VAG sprach vor wenigen Tagen ein Verbot für die Mitnahme von Kinderkrippenwagen in Bus und Tram aus - die Grünen wollen dies nun verhindern. © dpa



"Bei Eltern und Kita-Betreuern stößt das auf totales Unverständnis", so Fraktionsvorsitzender Achim Mletzko. "Gerade Kitas, die in dicht bebauten Stadteilen liegen, sind oft auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen, wenn sie mit den Kindern zum Spielen in einen Park gehen wollen." Es könne doch nicht die Lösung sein, dass jede Kita gezwungen wird, sich einen Kleinbus anzuschaffen, damit sich die Kinder im Freien austoben können.

"Elektrorollstühle, Krippenwagen – ich frage mich, ob älteren Menschen als Nächstes verboten wird, mit dem Rollator Straßenbahn zu fahren." Die Stadtratsfraktion der Grünen appelliert dringend an das Nürnberger Verkehrsunternehmen, nach einer Möglichkeit zu suchen, die Kinderkrippenwagen doch zu befördern.

