TV-Empfang: Wer 2017 nachrüsten muss - und wer nicht

Ende März wird DVB-T2 HD benötigt - Wir haben Tipps zur Umrüstung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zugegeben: In die Röhre schaut wortwörtlich heute dank Flachbildfernsehern fast keiner mehr. Aber: Wer über Antenne fernsieht, empfängt ab 29. März nur noch etwas, wenn er nachrüstet – für die Umstellung auf DVB-T2 HD. Doch das tun bisher oft nur die falschen.

Macht schon Termine bis weit in den April hinein: Adrian Schöll von der Firma Radio Eck mit den Zusatzgeräten, die bald nötig sind. © Patrick Schroll



Ellen Herweg ist ein Paradebeispiel. Wieso? Weil die Zeitungsleserin sich sorgt. Sie hat gehört, dass sich im März etwas beim TV-Empfang ändert. "Dann ist der Fernseher aus – außer ich kaufe mir einen Receiver und so eine Karte." Und die koste noch einmal 69 Euro im Jahr, "also plus das Geld für die Geräte". Tatsächlich: Am 29. März wird in zahlreichen Regionen um größere Städte der Antennenempfang über DVB-T abgeschaltet – und ersetzt durch DVB-T2 HD. Wer betroffen ist und nicht entsprechend aufrüstet, schaut auch in Nürnberg nur noch auf eine schwarze Mattscheibe.

Ellen Herweg stört das. Vor allem ärgert sie sich darüber, dass sie künftig Geld zahlen soll, um die privaten Programme zu sehen. Weil sie ja schon Geld zahlt, um fernzusehen: ihren Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro im Monat. Sie ist nicht die Einzige, die die zusätzlichen Gebühren stören. Nur würde Ellen Herweg gerne auf die öffentlich-rechtlichen Sender verzichten, "weil da laufen nur noch Krimis".

Nicht nur deshalb ist Ellen Herweg ein gutes Beispiel, was an der anstehenden TV-Umstellung nicht funktioniert, sondern aus einem anderen Grund: Herweg ist gar nicht betroffen. Sie sieht TV über einen Kabelanschluss und muss genauso wie alle, die via Satellit fernsehen, nichts ändern. Das passt ins Bild, weiß Adrian Schöll. Beim Inhaber vom Radio Eck in Nürnberg stehen bislang zum Beispiel eher Kabelkunden auf der Matte – und nicht Antennenbesitzer, die eigentlich kommen sollten.

Dabei sei es ganz einfach festzustellen, ob man betroffen ist oder nicht, erklärt Schöll: Schon jetzt laufen Info-Bänder durch den Bildschirm in betroffenen Haushalten. Wer dennoch nicht sicher ist, ob er DVB-T nutzt, kann das auf ARD oder RTL unter der Teletextseite 199 kontrollieren. Oder er sucht den Weg ins Fachgeschäft. Das aber tun – noch – wenige, sagt Schöll, der auch stellvertretender Bereichsleiter für Informationstechnik bei der Elektroinnung Nürnberg-Fürth ist. Dabei ist eine Umstellung jetzt schon möglich, "weil alle Geräte für das neue System auch das alte empfangen können". Wer vorab umrüstet, müsse nach dem 29. März nur noch einen Sendersuchlauf starten.

Jetzt schon Termine machen

Weil das manche der Tausenden Betroffenen in der Region überfordert (zwischen acht und zehn Prozent der Haushalte in Nürnberg empfangen TV über Antenne), macht Adrian Schöll schon Termine bis weit in den April hinein. Heißt: Wer kurzfristig kommt, muss womöglich warten, "eventuell wird es dann auch für einem Receiver-Kauf eng". Für Sozialhilfeempfänger wird es das ohnehin: Denn laut Nürnberger Sozialamt zählt Fernsehen nicht zum Regelbedarf, die technische Aufrüstung werde also nicht bezahlt.

Auch bei Leserin Käthe M. (Name geändert) wird es künftig knapp. 69 Euro jährlich seien bei ihrer schmalen Rente kein Pappenstiel, vor allem, weil sie in zwei Zimmern fernsieht. Und tatsächlich: In einem Haushalt mit zwei DVB-T2-Empfängern muss das Geld für privaten TV-Empfang zweimal entrichtet werden.

Bei der Verbraucherzentrale Nürnberg sind deshalb noch keine Beschwerden eingegangen, sagt Mitarbeiterin Heidi Kaiser, "wohl weil es noch etwas hin ist". Auch Beratungen sind selten "und bei manchen hat man festgestellt, dass sie gar nichts ändern müssen". Noch ein Indikator für das, was Adrian Schöll befürchtet: "Wir sind schon in Sorge, dass es sehr anstrengend wird." Urlaub im April sei ausgeschlossen, er selbst hat seine 800 Kunden, die betroffen sind, schon informiert.

Kaiser rät in jedem Fall dazu, den Weg zum Fachgeschäft anzutreten, sich vorher aber zu notieren, was für Geräte man zu Hause hat. Dass fernsehen künftig aber mehr kostet, sei aus Verbrauchersicht zu vertreten, "schließlich steigt auch die Qualität durch den HD-Empfang deutlich". Was HD-TV angeht, schauen danach nur noch die in die Röhre, die tatsächlich einen Röhrenfernseher besitzen. Denn die alten Kisten können kein hochauflösendes Fernsehen darstellen.

Timo Schickler