Twingo kommt in Gegenverkehr: Ein Toter in Nürnberg

NÜRNBERG - Schwerer Unfall im Schnee: Am frühen Sonntagabend geriet ein 22-Jähriger mit seinem Twingo in der Münchener Straße plötzlich in den Gegenverkehr. Sein Beifahrer starb. Die Verkehrsader im Nürnberger Süden ist derzeit stadtauswärts gesperrt.

Schwer beschädigt blieb der Wagen am Rande der B8 liegen. Foto: ToMa



Noch ist nicht klar, warum der Twingo-Fahrer die Kontrolle über den Wagen verlor, der starke Schnee zum Unfallzeitpunkt dürfte dabei aber eine Rolle gespielt haben. Bestätigen wollte die Nürnberger Polizei das auf Nachfrage zunächst nicht, die Ermittlungen laufen.

Der 22-Jährige kam mit seinem Wagen auf Höhe des Silbersees nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Mittelstreifen der Münchener Straße und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Seat zusammen. Das Auto bohrte sich in die rechte Seite des Twingo, wobei der 23-jährige Beifahrer tödlich verletzt wurde.

Er starb noch an der Unfallstelle. Auch die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Noch am späten Abend nahm ein Gutachter, der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an die Unfallstelle berufen wurde, die Arbeit auf. Er soll den genauen Hergang rekonstruieren.

Der Unfall sorgt derzeit für ein Verkehrschaos im Nürnberger Süden. Stadtauswärts bleibt die Münchener Straße zunächst komplett gesperrt, in Richtung der Innenstadt bildet sich ein Stau. Die Polizei spricht von "erheblichen Behinderungen". Wie lange sie andauern, ist unklar.

