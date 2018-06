Twingo überschlägt sich: Autofahrerin in Nürnberg verletzt

Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen - rechte Fahrspur gesperrt - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Am Dienstag ist eine Frau im Osten Nürnbergs mit ihrem Renault von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und kam am Straßenrand zum Liegen. Die Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bilderstrecke zum Thema Auto überschlägt sich in Nürnberg - Fahrerin verletzt Am Dienstagvormittag ist eine Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Regensburger Straße in Nürnberg abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach vor einem Waldstück liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.



Eine Frau fuhr auf der Regensburger Straße stadteinwärts und verlor auf Höhe des August-Meier-Heims die Kontrolle über ihr Auto. Der Twingo geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam im Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Die Fahrerin wurde leicht verletzt von den Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht. Die rechte Spur der Regensburger Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.