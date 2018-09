"U 25" in Nürnberg:Hilfe für suizidgefährdete Jugendliche

Per E-Mail antworten junge Nürnberger anonym auf Hilferufe - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Etwa 600 Jugendliche nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. Die Mitglieder von "U 25" wollen Betroffenen helfen. Nürnberg ist dabei einer von zehn Standorten eines völlig neuen Konzeptes, bei dem Jugendliche suizidgefährdeten Gleichaltrigen anonym helfen.

Ralph war ein witziger, kreativer Jugendlicher. Er hatte sympathische Eltern, einen netten Freundeskreis. Die Schule machte ihm nicht sonderlich viel Spaß, aber das ist für einen 16-Jährigen ja nichts Ungewöhnliches. Doch ab einem gewissen Zeitpunkt war Ralph verzweifelt, dauerhaft niedergedrückt und depressiv. Weder seine engsten Freunde erfuhren, was mit ihm los war noch seine Mutter, zu der er eine sehr innige Verbindung hatte. Nicht einmal ihr gelang es, einen Zugang zu seinen innersten Problermen zu finden.

Eines Tages war Ralph verschwunden. Eine große Suchaktion der Polizei blieb erfolglos. Nach mehreren Wochen entdeckte ein Wanderer die Leiche des 16-Jährigen im Wald. Er hatte sich aufgehängt.

Das ist jetzt vier Jahrzehnte her - und der Autor dieses Artikels hat Ralph nie vergessen. Immer wieder tauchte die Frage auf: Hätte es irgendeine Hilfe gegeben, die Ralph im Moment der größten Verzweiflung gerettet hätte? Damals wie heute gibt es viel psychologische Unterstützung für Suizidgefährdete. Ein Angebot existierte vor 40 Jahren aber noch nicht: die anonyme Online-Beratung "U 25". Das bedeutet, dass die ehrenamtlichen Helfer selbst unter 25 Jahre jung sind. Heranwachsende oder junge Erwachsene können sich also an Gleichaltrige wenden.

Von Schulproblemen bis hin zum Missbrauch

Der Vorteil: Weil die Helfer selbst unter 25 Jahre jung sind, sind sie in ihrem Denken und Fühlen viel näher an der Zielgruppe dran als erfahrene Therapeuten. Die Nachfrage ist da: An das Nürnberger Team wandten sich im ersten Jahr 48 Ratsuchende per E-Mail. Es gab 227 Kontakte mit 584 Nachrichten. Bei den bundesweit zehn Gruppen meldeten sich im vergangenen Jahr 1205 Ratsuchende bei den 209 Berater(inne)n, sie wechselten 7726 E-Mails.

In Nürnberg arbeiten derzeit 22 junge Erwachsene an dem wichtigen Ehrenamt mit. Ina Knauf und Katha Herzog sind zwei Aktive aus dem Nürnberger Team, das seit Juni 2017 arbeitet. Mit welchen Problemen werden sie von Hilfesuchenden konfrontiert? "Manche haben extremen Stress in der Schule oder mit ihrer Familie", erzählt Ina Knauf, "aber am schwierigsten waren für mich Mitteilungen über Missbrauch." Manche Klienten leiden unter Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen und sind deswegen auch in Behandlung, ergänzt Herzog. Wie und was die "U 25-Mitglieder" auf die anonymen Hilferufe antworten, bleibt dem Gespür des Einzelnen überlassen.

Ausbildung für die Helfer

Bei ihrer Ausbildung - sie umfasst insgesamt 32 Stunden - haben sie Techniken gelernt, einen Hilferuf richtig ernst zu nehmen: So sollen die Berater die Verzweifelten nicht mit einem beschwichtigenden "Es wird schon wieder" abspeisen. "Es ist wichtig zuzulassen, dass es einem jetzt in diesem Moment richtig schlecht geht", sagt Katha Herzog. Bei der Online-Beratung muss betroffenen Jugendlichen aber klar sein, dass sie auf ihre Mail nicht in den nächsten fünf Minuten Antwort bekommen. Es kann ein Tag vergehen, längstenfalls aber eine Woche.

"U 25" versteht sich nicht als Akuthilfe, wie sie psychologische Notdienste leisten können. Es geht vielmehr darum, dass die Klienten den Eindruck bekommen, dass ihnen jemand in ihrer Sprache und mit ähnlichem Bewusstsein begegnet. "Gleichaltrige wissen, wie schlimm es ist, wenn die erste Liebe scheitert", sagt Jenny Catsam, die als Erwachsene gemeinsam mit einer Kollegin das Nürnberger "U 25"-Team aufgebaut hat und coacht. Bei den beiden liegt die letztendliche Verantwortung.

Jenny Catsam hält die Arbeit des bundesweiten Netzes von "U 25" für sehr wichtig. Denn in der fragilen Entwicklung vom Kind zum jungen Erwachsenen müssen mitunter sehr schwere Krisen bewältigt werden - und oft wissen Heranwachsende keinen Ausweg. "Sie wollen nicht grundsätzlich nicht mehr leben. Sondern sie wollen nicht mehr so leben, wie sie es tun", formuliert Catsam. In diesen sensiblen Phasen der persönlichen Sinnfindung müsse man darauf achten, dass Krisen nicht in Suizidgedanken enden.

Im Januar findet ein neuer Kurs für U 25-Ratgeber statt. Wer sich dafür interessiert, kann sich auf der Webseite informieren oder eine E-Mail schreiben: U25.beratung@caritas-nuernberg.de.

Wenn Sie selbst Suizidgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung. Alternativ könne Sie sich auch an den Krisendienst Mittelfranken unter der Tel.-Nr. 0911 4248550 wenden. Durch die Möglichkeit von Hausbesuchen in ganz Mittelfranken und durch persönliche Gespräche (ohne Wartezeit und Terminvergaben) ergänzt der Krisendienst das Angebot der Telefonseelsorge.

