U-Bahn: Verspätungen nach Einsatz am Friedrich-Ebert-Platz

Verzögerungen auf der U-Bahn Strecke - Frau aus Gleisbett geborgen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg kam es am Mittwoch gegen 15.45 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, geriet eine Person ins Gleisbett der U-Bahn. Es kommt deshalb zu Verzögerungen im Feierabendverkehr.

Der Bereich rund um die U-Bahn Station am Friedrich Ebert Platz ist weiträumig abgesperrt. © Joéz Vertuga



Der Bereich rund um die U-Bahn Station am Friedrich Ebert Platz ist weiträumig abgesperrt. Foto: Joéz Vertuga



Etwa gegen 15.45 Uhr rückten die Nürnberger Einsatzkräfte zum Friedrich-Ebert-Platz aus. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde eine Frau verletzt von den Gleisen geborgen. "Möglicherweise war es ein Suizid", sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Einsatz dauert weiterhin an. Das Gebiet um die U-Bahn ist weiträumig abgesperrt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Auf der Linie U2 kommt es in beiden Richtungen zwischen Röthenbach und Flughafen zu Verzögerungen.

Die Linie U3 fährt nur zwischen G.-Adolf-Str. und Kaulbachplatz. Die Haltestellen Friedr.-Ebert-Platz und Kaulbachplatz werden nicht durch die Linie U3 bedient. Die VAG hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste sollen zwischen Plärrer und Friedr.-Ebert-Platz die Linie 4 benutzen. Der Einsatz soll noch bis etwa 18 Uhr andauern.

Anmerkung der Redaktion: Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen und Suizidversuche, außer sie erfahren durch die gegebenen Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund für unsere Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Suizide. Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie 24 Stunden am Tag Hilfe und Beratung.

