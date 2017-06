U-Bahnhof Opernhaus: Person stürzt in Gleisbett

Linien U2 und U3 fuhren am Mittwochnachmittag nur mit Verzögerungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eine Person ist am Mittwochnachmittag um 17 Uhr an der U-Bahnhaltestelle Opernhaus in Nürnberg ins Gleisbett gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer.

Nach der Bergung wurde die Person zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Einfahrende oder ausfahrende Wagen waren nach Angaben der Polizei nicht beteiligt. Die Verletzungen entstanden durch den Sturz vom Bahnsteig.

Die VAG machte ihre Fahrgäste gegen 17.15 Uhr per Twitter über Störungen auf den Linien U2 und U3 aufmerksam. Seit 18 Uhr läuft der Verkehr nach VAG-Angaben allerdings bereits wieder normal.

Nach Angaben des Unternehmens kam es zwischen 17 und 18 Uhr auf der Linie U2 in beide Richtungen zwischen Röthenbach und Flughafen zu Verzögerungen.

Störung: Rettungseinsatz Opernhaus bis ca. 17:45 Uhr; Verzögerungen auf Linie U2 und U3. https://t.co/LBhRx1vzA6 — VAG Linien-Info (@VAG_Linieninfo) June 14, 2017

Die Linie U3 fuhr nur zwischen Gustav-Adolf-Str. und Rothenburger Str. U, sowie zwischen Nordwestring und Hauptbahnhof S. Die Haltestellen zwischen Rothenburger Str. U und Hauptbahnhof wurden nicht durch die Linie U3 bedient.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.