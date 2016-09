U3 Richtung Nordwestring: Probebetrieb in vollem Gange

NÜRNBERG - Der Ausbau der U-Bahnlinie 3 in den Nürnberger Norden geht in die Endphase: Ab Mai 2017 sollen die Passagiere an den Stationen Klinikum Nord und Nordwestring ein- und aussteigen können. VAG und Siemens bereiten die Strecke derzeit für den Betrieb vor.

Das Bauwerk ist fertig, die Schienen liegen. Ab Mai 2017 sollen die Passagiere an den Stationen Klinikum Nord und Nordwestring ein- und aussteigen können. © Peter Roggenthin/VAG



Die Bauarbeiten sind so gut wie abgeschlossen, die Schienen liegen an Ort und Stelle, das Bahnsteigüberwachungssystem ist installiert. "Jetzt beginnt die heiße Phase der Inbetriebnahme", teilt die VAG mit. Es gehe darum, die neue Strecke an vorhandene anzubinden und dabei den laufenden Betrieb möglichst nicht zu stören. "Bis zum Jahresende ist Siemens mit dem Probebetrieb Herr der Strecke", so Markus Pilhöfer, der bei der VAG für das Projekt zuständig ist.

Zum Jahresende und im Januar 2017 fänden dann die Abnahmen durch die VAG statt. Ab Ende Januar laufe unter Federführung der VAG der Erprobungsbetrieb, um die Funktionalität der Strecke für die technische Aufsichtsbehörde nachzuweisen. Die Mitarbeiter der VAG, die für die automatischen U-Bahn-Linien im Einsatz sind, seien schon in die neue Strecke eingewiesen. Sie unterstützten jetzt Siemens bei den Testfahrten. Dabei werde unter anderem überprüft, ob die Züge am Bahnsteig auch wirklich am richtigen Punkt ankommen.

Während der Testarbeiten an der neuen Strecke soll der restliche Betrieb nicht allzu spürbar aus dem Takt geraten. Dazu hat die VAG ein neues Konzept erstellt: Noch bis zum Montag, 26. September, fährt die U3 nur alle fünf Minuten. Zwischen Kaulbachplatz und Friedrich-Ebert-Platz wird zudem ein Pendelzug eingesetzt, weil es keine Wendemöglichkeit mehr über die Abstellanlage gibt. Ab Dienstag, 27. September, ist die U3 dann wieder nach ihrem üblichen Fahrplan unterwegs, alle 100 Sekunden auf der Stammstrecke in der Hauptverkehrszeit. Denn ab dann können die U-Bahnen bereits den neuen Bahnhof Klinikum zum Wenden nutzen – freilich noch ohne Passagiere.

