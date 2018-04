Über drei Millionen: Künstlerhaus-Sanierung wird günstiger

Streit um Nutzung eines Ausweichquartiers und die Sperrzeiten tobt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Künstlerhaus bekommt eine dringend nötige Frischekur verpasst. Die gute Nachricht: Die Sanierungskosten fallen wohl niedriger aus, als ursprünglich gedacht. Doch es gibt auch Streit.

Markant ist der Bau in Sichtweite zum Nürnberger Hauptbahnhof bereits jetzt. © Eeva Anundi



Markant ist der Bau in Sichtweite zum Nürnberger Hauptbahnhof bereits jetzt. Foto: Eeva Anundi



Im August startet die dritte Phase der Generalsanierung des Künstlerhauses – und die wird günstiger als gedacht. Statt 29 Millionen Euro sollen die Kosten nunmehr nur etwa 25,9 Millionen Euro betragen. Die Sanierung ist dringend nötig. Wegen technischer Mängel wäre sonst in absehbarer Zeit die Betriebsgenehmigung entzogen worden, Vereine und Gruppen hätten im Künstlerhaus damit gar nicht mehr aktiv sein können.

Ganz eingestellt wird der Betrieb aber auch während der Sanierungsphase nicht. Bis zum Bardentreffen gilt Normalbetrieb bei sukzessivem Umzug in Ausweichspielstätten – die wurden extra gesucht, damit die Aktivitäten weitergehen können. Für 17 Gruppen wurden alternative Unterkünfte gefunden. Die Veranstaltungen des Musikvereins und des Cafés Kaya etwa sollen in der ehemaligen Bauhofkantine gleich gegenüber des Künstlerhauses stattfinden – und genau das hat in den vergangenen Tagen für Unstimmigkeiten gesorgt.

Künstlerhaus weist Kritik zurück

Der Musikverein schreibt bei Facebook, dass das Künstlerhaus durchsetzen wolle, dass die Veranstaltungen des Zentralcafé-Teams in Zukunft unter der Woche nur noch bis 22 Uhr und am Wochenende nur noch bis 3 Uhr gehen. Zur Begründung schreibt der Musikverein, dass das Künstlerhaus meine, dass Veranstaltungen, die länger gehen, keine Kulturveranstaltungen, sondern Vergnügungsveranstaltungen seien.

Das Künstlerhaus weist diese Kritik nun von sich. Man setze alle Kraft und Kreativität ein, um die Aktivitäten möglichst eins zu eins umsetzen zu können, heißt es in einer Mitteilung. Die eingereichten Baupläne liegen derzeit jedoch noch zur Prüfung bei der Genehmigungsbehörde. Bevor diese abgeschlossen ist, könne man keine Aussagen über eventuelle Auflagen machen. Auch wehrt sich die Leitung des KunstKulturQuartiers gegen Darstellungen, dass mögliche Sperrstunden trennen würden nach Kultur- und vermeintlich kommerziellen Veranstaltungen. Stattdessen setze man sich aktiv für die Anerkennung der früher sogenannten "Subkultur" ein.

Bilderstrecke zum Thema Zehn Dinge, die Nürnberg kulturell besonders machen Nürnberg als Kulturhauptstadt? Die Stadt bereitet sich derzeit auf eine Bewerbung für diesen Titel vor. Doch was macht Nürnberg denn eigentlich kulturell besonders? Wir hätten da ein paar Gründe.



jule