Über Rot gefahren: Unfall in der Nürnberger Südstadt

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Autos sind am Freitagabend auf der Kreuzung Münchener Straße/Bayernstraße in der Nürnberger Südstadt frontal ineinander gefahren. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass die Motorräume beider Fahrzeuge vollkommen eingedrückt sind.

Die beiden Autos blieben nach dem Zusammenstoß schwer beschädigt auf der Kreuzung liegen. © ToMa/Reitmayer



Die beiden Autos blieben nach dem Zusammenstoß schwer beschädigt auf der Kreuzung liegen. Foto: ToMa/Reitmayer



Der Notruf ging bei der Polizei um 21.05 Uhr ein. Ein Audi und ein BMW waren auf der Kreuzung im Nürnberger Süden unterwegs, die direkt neben einem großen Möbelhaus liegt. Der BMW befuhr die Bayernstraße, der Audi kam ihm von der Frankenstraße aus entgegen. Als der BMW nach links in die Münchener Straße abbiegen wollte, prallten die beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung frontal zusammen.

Bilderstrecke zum Thema Autos prallen auf Münchener Straße frontal zusammen Bei einem schweren Unfall in der Nürnberger Südstadt sind am Freitagabend zwei Autos vollkommen zerstört worden, mehrere Insassen wurden verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stießen die Fahrzeuge beim Abbiegen zusammen.



Laut Angaben der Zeugen fuhr der Audifahrer über eine rote Ampel und prallte mit dem BMW zusammen, der bei Grün nach links abbiegen wollte. Die Autos blieben nach dem Unfall schwer beschädigt auf der Kreuzung liegen, die Bayernstraße war ab der Unfallstelle in Richtung Dokuzentrum für den Verkehr gesperrt. Ein drittes Auto wurde durch abgesplitterte Autoteile leicht beschädigt.

Die beiden Fahrer der Autos wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Erkenntnissen 30.000 Euro.

Die Verkehrspolizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs nach Zeugen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru