Überfall im Lkw: Frau bedroht Kraftfahrer mit Messer

57-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts in Steinbühl festgenommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nacht zum Mittwoch ist eine 57-Jährige im Nürnberger Stadtteil Steinbühl in das Führerhaus eines Lkw eingestiegen. Sie zückte ein Messer, wollte den Kraftfahrer so um Bargeld erpressen und bedrohte ihn mit dem Tod.

Die Frau bestieg das Fahrzeug des späteren Geschädigten gegen 2.30 Uhr an der Tunnelstraße, als er gerade angehalten hatte. Unmittelbar danach zückte sie ein Messer und forderte den 18-Jährigen auf, sein Bargeld auszuhändigen. Zudem schlug sie auf den Man ein und bedrohte ihn mit dem Tod.

Als sie kurz darauf ausstieg, verständigte der Geschädigte die Polizei. Eine Streife nahm die Tatverdächtige noch in unmittelbarer Tatortnähe fest. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten geringe Mengen Drogen sicher. Nachdem die Beschuldigte keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, stellte die Staatsanwaltschaft Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

