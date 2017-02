Überfall in Klingenhof: Duo tritt 19-Jährigem ins Gesicht

NÜRNBERG - In der Nacht zum Samstag raubten zwei Männer im Stadtteil Klingenhof einen alkoholisierten 19-Jährigen aus. Dabei rissen sie ihn zu Boden und traten ihm ins Gesicht. Am Ende ließen sie ihr Opfer verletzt liegen und flüchteten.

Gegen 2 Uhr wurde der 19-Jährige an einer Bushaltestelle an der Äußeren Bayreuther Straße gegenüber der Pirnauerstraße von zwei Unbekannten angesprochen. Die beiden Männer fragten zunächst nach Zigaretten und forderten den 19-Jährigen dann auf, Handy und Geldbeutel herauszugeben. Nachdem sich der junge Mann weigerte, riss ihn einer der beiden Männer zu Boden und trat ihm ins Gesicht.

Sein Komplize durchwühlte währenddessen die Jackentaschen des Opfers. Schließlich flüchteten die Unbekannten stadteinwärts und ließen den 19-Jährige am Boden liegend zurück. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. Noch in der Nacht suchte die Polizei das Tatortumfeld ab - doch von den Räubern fehlte jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo übernommen. Laut Angaben der Polizei sollen die Täter zwischen 1,80 und 1,85 groß gewesen sein. Außerdem waren beiden mit Schwarzen Kapuzenpullis und Jeans bekleidet. Dazu trugen sie Sonnenbrillen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

