Überflutete Unterführungen: CSU fordert Signalanlagen

Immer wieder laufen Bahntunnel in Nürnberg bei starkem Regen voll - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Wenn es in Nürnberg richtig heftig regnet, dann steht mindestens eine Unterführung ganz sicher unter Wasser: die in der Zerzabelshofstraße. Das kann für Verkehrsteilnehmer gefährlich werden, die CSU will diesen Zustand deshalb nicht länger hinnehmen.

Solch eine dramatische Situation soll sich nicht wiederholen. Im Juli war die Unterführung in Zabo wieder mal vollgelaufen. © Foto: Michael Matejka



Als im Juli die Bahn-Unterführung in Zabo vollgelaufen war, kam es zu einer dramatischen Szene, die durchaus schlimm hätte ausgehen können: Eine Frau war mit ihrem Wagen im Wasser stecken geblieben und musste ihr Kind aus dem Fenster ins Freie ziehen. Otto Heimbucher, der umweltpolitische Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion, befürchtet, dass durch den Klimawandel der Regen künftig häufiger und heftiger über Nürnberg niederprasseln wird.

"Dabei können Menschen schnell in Gefahr geraten" so der Umweltexperte. "Wenn wir die schwierigen Stellen schon kennen, sollten wir entsprechend handeln.“ Zu den "schwierigen Stellen" gehört neben der Unterführung in Zabo auch eine an der Hinteren Marktstraße in Schweinau.

In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordert Otto Heimbucher zu prüfen, ob an den betroffenen Orten Signalanlagen installiert werden können, die ab einem bestimmten Wasserstand vor dem Einfahren in die Unterführung warnen oder die Zufahrt sogar verbieten. "Die in diesem Jahr aufgetretenen Fälle sind zwar insgesamt noch glimpflich abgelaufen. Es zeigt sich aber, dass durch die Hochwasserereignisse durchaus auch Menschenleben schnell gefährdet werden können.“

