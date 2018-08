Überflutung in Nürnberg: Wann bricht das nächste Rohr?

NÜRNBERG - Nach dem Wasserrohrbruch in Eberhardshof am Mittwoch befürchten manche Anwohner im Stadtteil, dass es bald auch sie treffen könnte. Die N-Ergie versucht zu beruhigen.

Die Trockenheit könnte auch den Wasserrohbruch in der Wandererstraße verursacht haben. © ToMa



Die Erinnerungen kamen sofort hoch, als am Dienstag große Wassermassen die Wandererstraße fluteten. "Das ist ja nicht das erste geborstene Wasserrohr in unserer Ecke in den letzten Monaten", klagt Leser Matthias Noch und verweist auf den großen Wasserrohbruch am Lidl in der Maximilianstraße im März. Noch wohnt in der Nähe der betroffenen Straßen und blickt sorgenvoll in die Zukunft. "All die Neubauten und Nachverdichtungen der letzten Jahre führen zu steigenden Lasten im System. Jetzt muss man sich von Schwachstelle zu Schwachstelle vorarbeiten, um die Infrastruktur auf dem Laufenden zu halten, und hofft dabei, dass der nächste Rohrplatzer nicht so viel Schaden anrichtet", kritisiert er. Das von allen gewünschte Wachstum bringe nicht nur den Straßenverkehr, sondern auch die unterirdische Infrastruktur an ihre Grenzen.

Verschiedene Ursachen

Laut N-Ergie-Pressereferentin Doris Walter stehen die Wasserrohrbrüche in keinem Zusammenhang mit der Nachverdichtung. Bevor gebaut wird, prüfe die Main-Donau-Netzgesellschaft – das Tochterunternehmen betreibt die Netze der N-Ergie –, ob das Wasserrohrnetz für die zusätzliche Wasserabnahme ausgelegt ist. "Ist das nicht der Fall, werden Maßnahmen ergriffen, um ein stabiles Wassernetz zu gewährleisten", sagt Walter.

Wasserrohrbrüche haben verschiedene Gründe. Eine Ursache sind laut Pressesprecherin Heidi Willer die Wetterbedingungen. Bei extremer Kälte oder langanhaltender Trockenheit wird dem Erdreich Wasser entzogen, was zu Bewegungen in der Erde führt. Die Trockenheit könnte auch den Wasserrohbruch in der Wandererstraße verursacht haben, sagt Willer: "Sicher ist das aber nicht." Die Untersuchungen laufen weiter.

Die Main-Donau-Netzgesellschaft stellt keine außergewöhnlichen Entwicklungen oder mehr Wasserrohrbrüche fest. "Das Wassernetz wird ständig beobachtet, um bei Auffälligkeiten reagieren zu können", sagt Doris Walter. Das Rohrnetz werde regelmäßig gewartet und inspiziert.

Die N-Ergie investiert laut Walter jährlich rund 18 Millionen Euro in das 2300 Kilometer lange Wassernetz. Der Plan für Instandsetzung und Erneuerungen von Rohrleitungen werde jährlich geprüft und aktualisiert. Ausgetauscht oder saniert werden Rohre bei größeren Straßen- oder Kanalarbeiten – und sobald es ihr Zustand erfordert. Je nach Material haben sie eine Lebensdauer von 50 bis 80, im Einzelfall auch mehr Jahren. Entscheidend für ihren Zustand sind örtliche Gegebenheiten und äußere Einflüsse.

