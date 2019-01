Übertritt: Info-Abende an Nürnberger Gymnasien

Januar- und Februar-Termine für die Eltern im Überblick

NÜRNBERG - Die Nürnberger Gymnasien laden Eltern, die am Übertritt ihrer Kinder in die fünfte Klasse interessiert sind, zu Info-Abenden ein. Alle Januar- und Februar-Termine im Überblick.

Welche Schule soll's denn sein? Für viele Nürnberger Kinder und ihre Eltern naht der Übertritt und mit ihm keine leichte Entscheidung. © Daniel Karmann (dpa)



Die Veranstaltungen informieren insbesondere über den Bildungsweg des Gymnasiums, die Voraussetzungen des Übertritts und das Aufnahmeverfahren. Die meisten Schulen sind vor Beginn der Veranstaltung zur Besichtigung geöffnet. Es wird angesichts der in der Regel beschränkten Parkmöglichkeiten empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Den Auftakt macht das Neue Gymnasium am Mittwoch, 9. Januar, 18.45 Uhr, gefolgt vom Melanchthon-Gymnasium am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr. Das Hans-Sachs-Gymnasium lädt am Mittwoch, 16. Januar, 17.30 Uhr, ein und einen Tag später das Willstätter-Gymnasium - und zwar am 17. Januar ab 17.30 Uhr. Das Maria-Ward-Gymnasium informiert am Samstag, 19. Januar, ab 10 Uhr und das Labenwolf-Gymnasium am Dienstag, 22. Januar, ab 19 Uhr.

Am Mittwoch, 23. Januar, ist dann die Bertolt-Brecht-Schule fürs Gymnasium und auch die Realschule ab 17.30 Uhr an der Reihe. Am Donnerstag, 24. Januar, schließt sich das Sigena-Gymnasium ab 19 Uhr an und am Samstag, 26. Januar, die Wilhelm-Löhe-Schule - von 9 bis 13 Uhr. Am Dienstag, 29. Januar, informiert die Peter-Vischer-Schule ab 19 Uhr, am Mittwoch, 30. Januar, das Sigmund-Schuckert-Gymnasium, 18 Uhr. Am Donnerstag, 31. Januar, findet um 17.30 Uhr die Veranstaltung der Bertolt-Brecht-Schule für die Leistungssportklassen des Gymnasiums, der Realschule und der Mittelschule statt.

Der erste Februar-Termin geht am Montag, 19. Februar, im Pirckheimer-Gymnasium ab 19 Uhr über die Bühne. Das Johannes-Scharrer-Gymnasium lädt am Donnerstag, 21. Februar, ab 19 Uhr ein. Am Dienstag, 26. Februar, informiert das Dürer-Gymnasium um 19 Uhr und am Folgetag, 27. Februar, geht es im Dürer-Gymnasium um die Modellklasse hochbegabter Schüler, 19 Uhr. Zu guter Letzt lädt das Martin-Behaim-Gymnasium am Donnerstag, 28. Februar, 18 Uhr, ein.

