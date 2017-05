Ulmenstraße gesperrt: Lkw erfasst Radfahrerin in Nürnberg

Frau musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Am Montagvormittag erfasste ein Lkw an der Kreuzung Ulmenstraße/Vogelweiherstraße in Nürnberg eine Radfahrerin. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Es kommt aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Am Montagvormittag erfasste ein Lkw an der Kreuzung Ulmenstraße/Vogelweiherstraße in Nürnberg eine Radfahrerin. © NEWS5 / Friedrich



Laut ersten Informationen der Polizei erfasste der Lkw die Radfahrerin kurz vor der Araltankstelle an der Kreuzung Ulmenstraße/Vogelweiherstraße. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht geklärt.

Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.

Derzeit kommt es im Bereich der Kreuzung Ulmenstraße/Vogelweiherstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitet den Verkehr aus Richtung Dianaplatz einspurig an der Unfallstelle vorbei. In Gegenrichtung ist die Fahrbahn komplett gesperrt - die Sperrung gilt allerdings nicht für Busse der VAG.

Weitere Informationen folgen.

