Um 22 Uhr ist Schluss mit Kultur: Im K4 regt sich Protest

NÜRNBERG - Neuer Ärger im alten Komm: Veranstaltungen im Zentralcafé des K4 sollen künftig unter der Woche nur noch bis 22 Uhr dauern dürfen. Alles, was später stattfinde, sei keine Kultur, argumentieren die Verantwortlichen. Doch es regt sich Protest.

Gute Musik bis in die Puppen? Vielleicht bald nur noch bis 22 Uhr möglich im Künstlerhaus K4. © Hans von Draminski



Mit einem Blog-Eintrag auf seiner Internetseite sorgte der Musikverein am Montag für Wirbel. "Das Künstlerhaus will durchsetzen, dass die Veranstaltungen des Zentralcafé-Teams (Musikverein und Café Kaya) in Zukunft unter der Woche nur noch bis 22 Uhr und am Wochenende nur noch bis 3 Uhr gehen", steht da zu lesen. Angebliche Begründung der Hausverwaltung: Veranstaltungen, die länger gehen, seien keine Kulturveranstaltungen, sondern Vergnügungsveranstaltungen und damit nicht Auftrag des Hauses.

"Wir empfinden diese Einschränkung und das Abblocken einer Diskussion darüber als Respektlosigkeit gegenüber unserem langjährigen ehrenamtlichen Kulturengagement", sagt Evi Herzing vom Musikverein und schüttelt den Kopf über so ein Kulturverständnis: "Das Punk-Konzert, das pünktlich um 22 Uhr endet, läuft dann wohl unter Kultur, aber die lange Poetry-Slam-Nacht nicht?" Zumal laut Herzing urbane (Club-)Kultur per se nachts stattfindet - nicht nur in Berlin, sondern auch in Bayern.

Die Leitung des Künstlerhauses beschwichtigt indes. "Wir sind bemüht, alles so weiterlaufen zu lassen, wie es bisher im Künstlerhaus der Fall war", sagt Michael Bader, der im Mai die Leitung des Kulturzentrums in der Königstraße 93 übernehmen wird. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der anstehenden Renovierung des Hauses, wegen der unter anderem die Spielstätte Zentralcafé vorübergehend ausziehen muss. Ein Ausweich-ort ist gefunden, die Genehmigung allerdings noch nicht in trockenen Tüchern - weshalb Bader noch nicht mehr zur Zukunft sagen könne.

