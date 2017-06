Umbau des Bahnhofsplatzes: Nürnberg droht Mega-Stau

NÜRNBERG - Vor dem Nürnberger Hauptbahnhof wird es jetzt eng. Nächste Woche startet die schwierigste Phase beim Umbau des Bahnhofsplatzes. 40.000 Autofahrer und noch viel mehr Pendler sind von den Bauarbeiten betroffen. Vor allem zwei Maßnahmen haben es in sich.

Ein Mosaik aus Baustellen und Absperrungen pflastert derzeit das Areal rund um den Nürnberger Hauptbahnhof. Foto: Michael Matejka



Allein 18.000 Autos biegen täglich von der Bahnhofstraße in die Gleißbühlstraße ein. Ab Montag ist das nicht mehr möglich. In der gesamten Zeit von Montag an bis zum Ende der Bauphase am 23. September bleibt die Einfahrt in die Gleißbühlstraße vom Bahnhof aus, zwischen dem Hotel Park Plaza und der Deutschen Bundesbank, komplett gesperrt (wegen Kanalbauarbeiten).

Am Bahnhof wird asphaltiert, die Autofahrer müssen deshalb eine Umleitung fahren. Foto: NN-Infografik



Die Folge: Die Autos werden drei Monate lang über Bahnhofs- und Marienstraße umgeleitet. Weil die Ampelanlage an der Kreuzung der beiden Straßen den dann zunehmenden Verkehr vom Bahnhof nicht schaffen kann, wird in die Marienstraße Richtung Osten ab Höhe der Badstraße gesperrt bleiben. Bereits am Mittwoch beeinträchtigten Asphaltierarbeiten den Verkehr.

Umgestaltung kostet 5,4 Millionen Euro

Marco Daume sorgt sich trotz der massiven Umleitungen nicht. Aber: Es dauert, bis sich die eingespielt haben, weiß der Technische Werkleiter von Sör, auch aus Erfahrung. Seit April wird der Bahnhofsplatz Zug um Zug umgestaltet - für insgesamt 5,4 Millionen Euro.

Das Problem: Dort verkehren täglich 40.000 Autos und noch viel mehr Pendler. Die müssen sich nun auf viel Neues umstellen, in mehreren Bauabschnitten baut Sör den Bahnhofsplatz in Phase zwei weiter um (vom 19. Juni bis zum 23. September. Solange wandert auch der Taxistand von seinem Platz vor der Osthalle nach gegenüber an den Frauentorgraben, weil vor dem Bahnhof Container für die Post-Mitarbeiter installiert werden.

Während des ersten Bauabschnitts (19. Juni bis 11. Juli) sperrt Sör zudem am südlichen Bahnhofsplatz die Abbiegespur vor der ehemaligen Hauptpost und die daran angrenzende Straßenbahnhaltestelle. Dort wird der Bahnsteig verbreitert und die Gleise begradigt.

Ebenfalls eine massive Einschränkung erfolgt während des zweiten und dritten Bauabschnitts (12. Juli bis 9. September). In dieser Zeit ist - zusätzlich zu den Sperren aus Abschnitt eins - noch die Bahnhofstraße zwischen Königstorgraben und Allersberger Straße (westliche Fahrtrichtung) dicht. Also rollt auch der Verkehr aus dem Nürnberger Osten statt über die Bahnhofs- dann über die Marienstraße.

Damit das klappt, wird die Ausfahrt der Lorenzer Straße in östlicher Richtung gesperrt. Für Pendler und Fußgänger wichtig: In dieser Zeit wird der Platz vor dem westlichen Bahnhofsgebäude umgestaltet und gesperrt.

