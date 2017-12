Umfrage am Busbahnhof: Mit Bus oder Bahn in die Ferne?

Warum sich viele Reisende für den Bus entscheiden - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Kostenloses W-Lan, Steckdosen, Snacks - Fernbusse und Bahn haben in den letzten Jahren aufgerüstet. Doch warum entscheiden sich Reisende wirklich für ein Verkehrsmittel? Und kann die neue, schnellere ICE-Verbindung nach Berlin daran etwas ändern? Wir haben uns am Busbahnhof in Nürnberg umgehört!

München, Hamburg, Osteuropa: Von Nürnberg aus kann man mit dem Fernbus fast überall hinfahren. Lange boten die Busunternehmen Kampfpreise, mittlerweile sind auch hier die Tickets teils deutlich teurer geworden als zu Beginn der Fernbusrevolution - 2013 wurde der Markt liberalisiert, seitdem ist die Zahl der Strecken laut Bundesverkehrsministerium bis Sommer dieses Jahres um 150 Prozent gewachsen, von 86 auf 216.

Für viele Kunden, die in Nürnberg einen Fernbus besteigen, spielen die Fahrtkosten eine wichtige Rolle. Das lässt unsere Stichproben-Umfrage vermuten.

Und wie ist es mit der Schnellstrecke Nürnberg-Berlin? Noch dauert es mit Bus und Bahn in etwa gleich lang, von Nürnberg nach Berlin zu fahren. Doch ab 10. Dezember verkürzt sich die ICE-Fahrt aus der Frankenmetropole in die Hauptstadt dank der neugebauten Strecke um eineinhalb bis zwei Stunden. Für einige wird das wohl ein Argument sein, mehr für die Fahrt zu bezahlen - andere werden weiterhin mit dem Bus unterwegs sein.

