Mir persönlich ist der Herr Söder nicht so sympathisch. Aber man muss sagen, dass er sich für Franken und Bayern mächtig engagiert. Er selbst kommt auch ein bisschen volkstümlich rüber. Und deswegen findet ihn sicher ein Teil der Bevölkerung gut. Er kann sich gut verkaufen und wenn Markus Söder will, redet er alle in Grund und Boden. Das ist bei Politikern ein großes Plus. © Roland Fengler