Heike Wolff (50), Assistentin einer Geschäftsleitung: Mir gefällt das Rauchverbot. Ich fand es von vorneherein okay, obwohl ich selbst rauche. Ich muss auch in meiner eigenen Wohnung immer vor die Tür. Manchmal, wenn ich in ein anderes Bundesland fahre, genieße ich es, mal in einer Kneipe bei einem Bierchen in Ruhe eine Zigarette zu rauchen – obwohl es mich hinterher nervt, wenn die Klamotten stinken. Hier in Nürnberg gehe ich immer vor die Tür, und da stehen immer die netten Leute. Ich bin ein kommunikativer Mensch, und das kommt mir sehr entgegen. Aber ich wünsche mir keinen Heizpilz, weil ich das eine schreckliche Verschwendung finde. Man muss sich eben fürs Rauchen anziehen und dann für die Sucht leiden. © Ralf Rödel