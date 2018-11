Umquartierung in Langwasser: Suche nach Ersatzwohnung dauert an

NÜRNBERG - Die Umquartierung der Mieter eines zwölfstöckigen Hochhauses des Evangelischen Siedlungswerks (ESW) in Nürnberg- Langwasser geht voran - allerdings nur langsam.

In Neuselsbrunn bei Langwasser wurde an den Außenfassaden von fünf Hochhäusern brennbares Material als Dämmung eingebaut. Nun ist ein Teil der Fassade bereits freigelegt und Fachfirmen haben damit begonnen, die Baustoffe zu entfernen. © Stefan Hippel



Seit im September bekannt wurde, dass die etwa 100 Mieter in den 47 Wohneinheiten neue Bleiben brauchen, habe man als Hauseigentümer für zwei Mietparteien sicher neue Wohnungen gefunden, sagte ESW-Sprecherin Elaine Eckert am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Man habe sich für das gesamte Vorhaben bis Ende 2019 Zeit gegeben, sagte ESW-Sprecherin Elaine Eckert am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Mieter des Turms aus den 1960er Jahren müssen wegen mangelnden Brandschutzes im Gebäude ihre Wohnungen räumen.

Das Problem ist nach ESW-Angaben vor allem das Sicherheitstreppenhaus, das nicht mehr als Fluchtweg geeignet sei. Die Haustechnik in den Zustand der heutigen Vorschriften zu bringen, während das Haus bewohnt bleibt, sei nicht möglich, sagte Eckert. Im Haus seien Asbest und Mineralwolle verbaut, die bei Bauarbeiten gesundheitsschädliche Schadstoffe freisetzen würden. Die Mieter könnten sicher sein, dass ihre neuen Wohnungen entsprechende Qualität hätten und in der Miete nicht höher lägen als bisher.

"Wir werden niemandem kündigen", versicherte die Sprecherin. Es werde mit jedem Mieter persönlich über seinen Bedarf gesprochen. Über die Hälfte der Bewohner seien über 70 Jahre alt, hieß es. Manche bräuchten barrierefreie Wohnungen. Das ESW sichert auch allen Mietern Hilfen beim Umzug zu.

Das ESW ist nach eigenen Angaben das größte evangelische Wohnungsunternehmen in Deutschland. Hauptgesellschafter ist die bayerische evangelische Landeskirche.

