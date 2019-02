Unbekannte beschädigen sechs Autos in St. Leonhard

Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro - Polizei sucht Zeugen - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte sechs geparkte Fahrzeuge im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verkratzten die bislang unbekannten Täter die Fahrzeugseiten von mindestens sechs in der Blücherstraße in St. Leonhard geparkten Fahrzeugen. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder in der Nacht etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer (0911) 65830 in Verbindung zu setzen.

Stefanie Taube