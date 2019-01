Unbekannte beschmieren Stele für homosexuelle NS-Opfer

Der Vorfall ereignete sich vermutlich am vergangenen Wochenende - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Die Info- und Gedenkstele für die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus am Sterntor in Nürnberg ist von Unbekannten mit roter Farbe beschmiert worden. Das Bündnis gegen Trans- und Homophobie spricht von einen Anschlag auf diese Gesellschaft und erstattet Anzeige.

Die Stele des Nürnberger Künstlers Christof Popp wurde im Jahr 2013 am Sterntor aufgestellt. Sie hat 10.000 Euro gekostet. © Bündnis gegen Trans- und Homophobie



Die Stele des Nürnberger Künstlers Christof Popp wurde im Jahr 2013 am Sterntor aufgestellt. Sie hat 10.000 Euro gekostet. Foto: Bündnis gegen Trans- und Homophobie



Die Tat geschah wahrscheinlich am vergangenen Wochenende, teilt das Bündnis gegen Trans- und Homophobie in Nürnberg mit. "Wir werten diese Schmiererei als Schädigung des Andenkens an die Opfer und auch als Ausdruck von Homophobie", heißt es in der Stellungnahme. "Wir werden daher Strafanzeige erstatten und hoffen, dass auch die Stadt Nürnberg dies tun wird."

Nach aktuellen Studien ist die Ablehnung homosexueller Identität oder explizite Homophobie immer noch sehr weit verbreitet, beklagt das Bündnis. "Wir befürchten, dass die Sachbeschädigung vor diesem Hintergrund geschah und wollen mit der Anzeige verdeutlichen, dass wir das nicht dulden", so Uwe Scherzer, Marco Berger, Michael Glas, Klaus-Dieter Roese vom Koordinierungsgremium der Organisation.

Das Bündnis setze sich für Akzeptanz, Gleichberechtigung und eine offene, bunte Gesellschaft ein. Auch die Beschädigung von Gedenkorten sei ein Anschlag auf diese Gesellschaft und auf den verantwortungsvollen Umgang mit der Geschichte.

Die Stele des Nürnberger Künstlers Christof Popp mit Infos zur leidvollen Geschichte der Homosexuellen in der NS-Zeit wurde im Jahr 2013 am Sterntor aufgestellt. Sie hat 10.000 Euro gekostet. Der Ort wurde bewusst gewählt. Zwischen Hauptbahnhof und Opernhaus sowie in Bereichen der Königstraße gab es vor 1945 vermeintlich heimliche Orte, an denen sich homosexuelle Männer treffen konnten. Eine Straßenbahn-Wartehalle am Sterntor war ebenfalls ein beliebter Ort. "Der Gedenkort sei eine Anerkennung dieser Opfer des Nationalsozialismus", betonte Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly bei der Gedenkfeier damals.

fra