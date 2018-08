Unbekannte rauben 20-Jährigen in Nürnberg aus

Der Vorfall ereignete sich am Jakobsplatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie attackierten sein Bein und beraubten ihn: Am frühen Sonntagmorgen griffen bisher unbekannte Täter einen 20-Jährigen in der Nürnberger Innenstadt an. Sie entwendeten unter anderem sein Handy - die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der junge Mann war gegen 1.15 Uhr auf dem Jakobsplatz unterwegs, als er plötzlich von einer Personengruppe gestoppt wurde. Nach seinen Angaben soll es sich um fünf Personen gehandelt haben. Er wurde von ihnen nach Geld gefragt, verneinte aber.

Daraufhin schlug ihm ein Unbekannter mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand gegen das Bein. Im Anschluss raubte er ihm sowohl das Mobiltelefon als auch die Geldbörse.

Der 20-Jährige sah einen Baseballschläger, den die Gruppe mitführte. Einer der Angreifer soll Sportkleidung der Marke Adidas getragen haben. Der junge Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Die Polizei bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 - 3333.

