Unbekannter drängt VW von Straße ab: Fahrer prallt gegen Baum

Polizei sucht nach schwerem Unfall im Nürnberger Osten Zeugen - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagabend mit einem rücksichtslosen Fahrmanöver einen weiteren Verkehrsteilnehmer schwer verletzt. Der Mann kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit einem schwarzen VW Golf gegen 21.15 Uhr von der Dr.-Gustav-Heinemann-Brücke über den Wöhrder See kommend in Richtung Äußerer Sulzbacher Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zog ein bislang unbekannter Autofahrer von der rechten Spur nach links und brachte den dort fahrenden 58-Jährigen in Bedrängnis. Der Golf-Fahrer versuchte noch, ihm auszuweichen und lenkte dabei sein Fahrzeug gegen einen Baum am Fahrbahnrand.

Der Mann zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern fuhr einfach weiter. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen Pkw mit hohem Aufbau.

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 in Verbindung zu setzen.

