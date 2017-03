Unbekannter entblößt sich vor Frau in Goethestraße

Zuvor verfolgte der Mann die Geschädigte in der U-Bahn - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In der Nürnberger Nordstadt hat sich ein Unbekannter am frühen Donnerstagabend vor einer jungen Frau entblößt. Die Polizei sucht noch immer nach dem Exhibitionisten und bittet um Hilfe.

Der Unbekannte trat gegen 17.15 Uhr in der Goethestraße einer jungen Frau "in schamverletzender Weise gegenüber", wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Offenbar verfolgte der Mann die Geschädigte bereits in der U-Bahn ab der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz und stieg mit ihr an der Haltestelle Maxfeld aus.

Unmittelbar nach dem Vorfall lief die Frau nach Hause und verständigte die Polizei. Bisher verlief die Fahndung nach dem Exhibitionisten erfolglos.

Der etwa 45 Jahre alte Mann wird als 1,70 Meter groß und schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt soll er eine schwarze Stoffjacke getragen haben.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 entgegen.

fr

