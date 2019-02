Unfall am Rathenauplatz: Auto landet auf Seite

Fahrer konnte sich selbst befreien - Starke Verkehrsbehinderungen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Direkt am Rathenauplatz kollidierten am frühen Donnerstagabend zwei Autos. Ein Toyota Yaris landete mitten auf der Kreuzung auf der Fahrerseite. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, berichtet die Polizei. Am Ring kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen.

Zwei Autos kollidierten am Donnerstag auf dem Rathenauplatz mitten im Feierabendverkehr. Foto: ToMA



Nach ersten Informationen wollte der Fahrer eines Toyota Auris von der Bayreuther Straße kommend nach links in die Sulzbacher Straße einbiegen. Aus südlicher Richtung fuhr ein Autofahrer mit seiner A-Klasse auf die Kreuzung zu. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos, der Toyota Auris landete auf der Seite. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge nach ersten Informationen unverletzt verlassen.

Rund um den Rathenauplatz kommt es zu starken Verkehrsbehinderungen. Auch die Straßenbahnlinie 8 fährt nur zwischen den Haltestellen Doku-Zentrum und Rathenauplatz. Die Haltestellen zwischen Erlenstegen und Rathenauplatz werden nicht durch die Linie 8 bedient, teilt die VAG mit. Der Ersatzverkehr mit Bussen und Taxen zwischen Erlenstegen und dem Rathenauplatz ist eingerichtet.

